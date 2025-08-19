ента новостей

13:48
В Петербурге экологические службы за неделю собрали около 20 тонн опасных отходов
11:43
День памяти героических защитников Ивановского пятачка
11:00
В «Колизее» Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
10:57
Премьера спектакля «Рок-н-ролл на закате»
10:48
На Софийской улице завершили модернизацию наружного освещения
10:33
В квартире на улице Демьяна Бедного обнаружено тело пенсионерки с ножевыми ранениями
10:07
В Пушкине задержали 17-летнего курьера мошенников, обманувших 90-летнего
09:39
В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого грабеже
09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
09:23
В Петербурге выявили мошенничество с социальными выплатами
09:20
В Петербурге отмечают 186-летие со дня открытия Пулковской астрономической обсерватории
17:12
На Васильевском острове дом архитектора Бенуа признан региональным памятником
15:36
В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
15:08
Выставка «Маленькие взрослые»
14:59
Выставка «Странствие духовидца»
13:31
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
13:19
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
12:57
«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»
12:54
Google могут обязать продать браузер Chrome из-за антимонопольного дела
11:38
В Петербурге стартует реализация федерального проекта «Вода России»
10:57
В Гарболово задержали стрелка по окнам
10:50
В Выборге мужчину оставили без денег у ночного клуба
10:47
В Тихвине задержали троих подозреваемых в грабеже
10:35
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
10:32
В Петербурге задержала стрелявшего у алкомаркета на улице Седова
10:30
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже курьера
10:25
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
10:20
В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы
09:38
Русское географическое общество отмечает 180-летие
09:32
В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД
Премьера спектакля «Рок-н-ролл на закате»

На малой сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Рок-н-ролл на закате»

28 августа в 19:30 Театр-фестиваль «Балтийский дом» откроет свой 89-й сезон долгожданной премьерой на малой сцене.

Поклонников постановки «Рок-н-ролл на закате» по пьесе Михаила Хейфеца, осуществленной Юрием Цуркану, ожидает обновление актерского состава. Зрители увидят историю знакомых героев в исполнении нового дуэта, состоящего из известных артистов.

В первой версии спектакля, повествующей о любви к жизни вопреки одиночеству, главные роли исполняли Татьяна Пилецкая и Анатолий Дубанов.

В новой интерпретации танцевать под ритмы рок-н-ролла будут Дарья Юргенс и Валерий Соловьев.

Спектакль представляет собой трогательную и комичную историю взаимоотношений мужчины и женщины.

Герои «Рок-н-ролла на закате» — представители старшего поколения: он – увлеченный рыбак, живущий один, она – женщина, любящая походы по магазинам и скучающая по внукам.

Обстоятельства приводят их в танцевальную студию, где они пытаются создать пару. Как быть, если партнер постоянно наступает на ноги, а партнерша не чувствует ритм? Несмотря на трудности и взаимные упреки, герои не оставляют надежды исполнить свой главный совместный танец.

Юрий Цуркану, режиссер спектакля, отмечает, что он любит истории с хорошим концом и видит в театре возможность гармоничного отражения абсурдности жизни, отвечающего стремлению к справедливости. Театр предложил возобновить постановку пьесы, и участие в ней Дарьи Юргенс и Валерия Соловьева стало важным событием.

В то время как в первой редакции акцент делался на конфликте поколений, в новой версии на первый план выходит тема одиночества и нереализованности.

В постановочную команду также вошли: сценограф и художник по костюмам Елена Дмитракова, хореограф Мария Кораблёва, музыкальный оформитель Екатерина Вербицкая, художник по свету Евгений Петровский и исполнительный продюсер Елена Травина.

Возрастное ограничение: 12+

