Премьера спектакля «Рок-н-ролл на закате»

28 августа в 19:30 Театр-фестиваль «Балтийский дом» откроет свой 89-й сезон долгожданной премьерой на малой сцене.

Поклонников постановки «Рок-н-ролл на закате» по пьесе Михаила Хейфеца, осуществленной Юрием Цуркану, ожидает обновление актерского состава. Зрители увидят историю знакомых героев в исполнении нового дуэта, состоящего из известных артистов.

В первой версии спектакля, повествующей о любви к жизни вопреки одиночеству, главные роли исполняли Татьяна Пилецкая и Анатолий Дубанов.

В новой интерпретации танцевать под ритмы рок-н-ролла будут Дарья Юргенс и Валерий Соловьев.

Спектакль представляет собой трогательную и комичную историю взаимоотношений мужчины и женщины.

Герои «Рок-н-ролла на закате» — представители старшего поколения: он – увлеченный рыбак, живущий один, она – женщина, любящая походы по магазинам и скучающая по внукам.

Обстоятельства приводят их в танцевальную студию, где они пытаются создать пару. Как быть, если партнер постоянно наступает на ноги, а партнерша не чувствует ритм? Несмотря на трудности и взаимные упреки, герои не оставляют надежды исполнить свой главный совместный танец.

Юрий Цуркану, режиссер спектакля, отмечает, что он любит истории с хорошим концом и видит в театре возможность гармоничного отражения абсурдности жизни, отвечающего стремлению к справедливости. Театр предложил возобновить постановку пьесы, и участие в ней Дарьи Юргенс и Валерия Соловьева стало важным событием.

В то время как в первой редакции акцент делался на конфликте поколений, в новой версии на первый план выходит тема одиночества и нереализованности.

В постановочную команду также вошли: сценограф и художник по костюмам Елена Дмитракова, хореограф Мария Кораблёва, музыкальный оформитель Екатерина Вербицкая, художник по свету Евгений Петровский и исполнительный продюсер Елена Травина.

Возрастное ограничение: 12+