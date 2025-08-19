День памяти героических защитников Ивановского пятачка

Впервые в Ленинградской области учреждена и отмечается памятная дата – День памяти доблестных защитников Ивановского пятачка.

Ивановский пятачок – территория, где каждый клочок земли обильно полит кровью солдат. На этом небольшом плацдарме, ценой неимоверных усилий, советские войска останавливали продвижение неприятеля, вселяя веру в скорое снятие блокады Ленинграда.

С глубоким почтением мы чтим память тысяч воинов, отдавших свои жизни за Родину. Их героизм служит неиссякаемым примером патриотизма, преданности своему долгу и непоколебимости духа.

Светлая память погибшим героям!

Бессмертная слава защитникам Отечества!