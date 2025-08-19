ента новостей

На Софийской улице завершили модернизацию наружного освещения

На Софийской улице завершили модернизацию наружного освещения

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
На Софийской улице завершен двухлетний проект модернизации наружного освещения

На Софийской улице, одной из ключевых магистралей Санкт-Петербурга, завершена масштабная модернизация системы освещения. Специалисты предприятия «Ленсвет» заменили устаревшие натриевые лампы на современные светодиодные светильники. В результате, протяженная автомагистраль, длина которой превышает 20 километров, теперь освещается 2646 энергоэффективными фонарями.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул значимость данного проекта, отметив, что Софийская улица является важной транспортной артерией, соединяющей три района города и обеспечивающей доступ к промышленным зонам и Кольцевой автомобильной дороге. По его словам, качественное освещение магистрали имеет решающее значение для комфорта горожан, а также безопасности водителей и пешеходов. Данный проект является частью масштабной программы по переходу на светодиодное освещение, реализуемой в Санкт-Петербурге с 2019 года.

В рамках модернизации особое внимание было уделено безопасности пешеходов. На 22 пешеходных переходах установлено контрастное освещение, повышающее видимость в темное время суток.

Установленное отечественное оборудование обеспечивает равномерное и качественное освещение проезжей части, тротуаров и велосипедных дорожек. К 2025 году планируется заменить около 25 тысяч натриевых светильников на светодиодные по всему Санкт-Петербургу.

