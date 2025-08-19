В «Колизее» Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»

18 сентября в концертном зале «Колизей» Балтийский симфонический оркестр представит программу «Вселенная Миядзаки». Зрителей ожидает не только великолепное музыкальное сопровождение, но и уникальный вечер, посвященный лучшим саундтрекам из анимационных фильмов выдающегося японского режиссера Хаяо Миядзаки, дополненный видео-инсталляцией и эффектом полного погружения.

Анимационные работы Хаяо Миядзаки – это подлинное искусство. Каждый фильм японского мастера – это захватывающий мир, сложный и многогранный, что делает его одинаково привлекательным как для юной, так и для взрослой аудитории. Его сказочные истории обращаются к глубинным слоям человеческого сознания через выразительный язык визуальных образов. Наряду с анимацией и сюжетом, музыка играет в его произведениях ключевую роль. Сотрудничество Хаяо Миядзаки и композитора Дзё Хисаиси ставится в один ряд с такими известными творческими союзами, как Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти или Стивен Спилберг и Джон Уильямс. Их совместный путь начался в 1984 году с работы над анимационным фильмом «Навсикая из долины ветров». Композитор создает саундтреки, используя богатую звуковую палитру – от симфонического оркестра до эмбиента и психоделических элементов.

В программе концерта прозвучат произведения из фильмов: «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Навсикая из Долины ветров», «Ведьмина служба доставки», «Мой сосед Тоторо», «Порко Россо», «Со склонов Кокурико», «Ветер крепчает», «Могила светлячков», а также музыка из аниме «Покемон».

«Каждый человек должен найти свой источник вдохновения, что порой может быть непростой задачей», – отмечала художница Урсула из фильма Миядзаки «Ведьмина служба доставки». В данном случае поиск вдохновения будет простым и приятным!

Начало мероприятия в 19:00.