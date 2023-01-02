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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти в новогодние праздники любителей активного отдыха ждут лыжные трассы

В Ленобласти в новогодние праздники любителей активного отдыха ждут лыжные трассы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Экотропы в Ленобласти ждут любителей активного отдыха

В новогодние праздники жителей и гостей региона ждут лыжные трассы в лесу Петра I, катание на «ватрушках» с холмов ледникового периода и каменистая тропа у Выборгского залива.

Всего в регионе 48 особо охраняемых природных территории, они открыты для посещения жителями и гостями области. Во всех проложены лыжные маршруты, 38 трасс проходят по действующим, маркированным указателями экотропам, 3 из них являются самыми популярными.

По данным дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области, самый посещаемый маршрут – «Лиственничная роща» заказника «Линдуловская роща», который находится рядом с поселком Рощино Выборгского района. На протяжении 5,5 км посетители могут познакомиться со старейшим в Европе лиственничным лесом, посаженным по указу Петра I для кораблестроения России. Маршрут можно пройти как на лыжах, так и пешком.

Самый доступный маршрут – «Еловые холмы» памятника природы «Токсовские высоты» во Всеволожском районе. Начало маршрута находится недалеко от платформы Кавголово. Экотропа протяженностью 3,2 км популярна у лыжников, склоны камовых холмов, образованных еще в период таяния ледников – у любителей катания на «ватрушках» и санках. Так же на территории ООПТ «Токсовские высоты» расположен оборудованный лыжный трек «Динамо», где можно выбрать маршруты разной степени сложности. 

Самый живописный маршрут – «Каменистая тропа» заказника «Кивипарк». Начало маршрута находится в южной части посёлка Кубенское Выборгского района.

Название заказника происходит от финского слова «kivi» – камень. Заказник расположен на стыке Балтийского кристаллического щита и Русской платформы. Маршрут протяженностью 11,8 км проведет посетителей по старым хвойным лесам и побережью Выборгского залива.

Собираясь за город заблаговременной узнайте детали экомаршрута  на сайте https://ooptlo.ru/ сверяйте свое движение на трассах по приложению «ООПТ ЛО» в ваши смартфонах. Для безопасности прохождения маршрута просим соблюдать меры предосторожности и проходить по объектам инфраструктуры.

Источник: Администрация Ленобласти
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