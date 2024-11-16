Медведи пока еще бодрствуют

С наступлением холодов медведи уходят в спячку и накапливают жир. Однако эти хищники на долгий покой пока еще не собираются, поскольку их продолжают видеть в лесах Ленобласти. Например, животные попали в объективы камер в Кингисеппском р-не.

«Питерец.ру» сообщает, что данную ситуацию прояснил биолог Глазков. По его словам, медведи уходят в спячку во время снегопадов. Животные делают это, чтобы берлоги оказались заметенными. Таким способом медведи защищают себя от охотящихся на них волков.

Если же человек встретился с косолапым, то лучше не пытаться убежать – медведь все равно догонит. Специалисты рекомендуют обмануть животное, визуально увеличив себя в размерах. Для этого можно поднять над собой корзину, палку или верхнюю одежду. Медведь может среагировать на измененные габариты и перехотеть напасть.