Косолапый подрался сам с собой

«Питерец.ру» сообщает, что в соцсетях появилось видео, где медведь дерется сам с собой. Косолапый увидел собственное отражение в зеркале и решил напасть на врага. Мишка оказался крайне возмущен и тут же атаковал своего противника. Благодаря этому видео, лесной обитатель быстро стал звездой. Ролик с участием медведя посмотрело огромное число людей.

Что именно так разозлило мишку, неизвестно. Но он решил тут же действовать. Хищник сразу же атаковал прикрепленное к дереву зеркало. Животное стало по нему бить, а потом свалило на землю. По итогам этой драки победителем вышел мишка. Ну а столь ненавистный предмет был растоптан.

При этом специалисты не советуют прибегать к таким шуткам. У медведя могли возникнуть психические проблемы. Еще в борьбе зеркалом медведь мог пораниться. Так что к лесным обитателям тоже нужно относиться бережно и уважительно.