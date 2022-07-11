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Питерец.ру » Общество » Косолапый подрался сам с собой

Косолапый подрался сам с собой

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
studok.net
Медведь бросился на свое отражение в зеркале

«Питерец.ру» сообщает, что в соцсетях появилось видео, где медведь дерется сам с собой. Косолапый увидел собственное отражение в зеркале и решил напасть на врага. Мишка оказался крайне возмущен и тут же атаковал своего противника. Благодаря этому видео, лесной обитатель быстро стал звездой. Ролик с участием медведя посмотрело огромное число людей.

Что именно так разозлило мишку, неизвестно. Но он решил тут же действовать. Хищник сразу же атаковал прикрепленное к дереву зеркало. Животное стало по нему бить, а потом свалило на землю. По итогам этой драки победителем вышел мишка. Ну а столь ненавистный предмет был растоптан.

При этом специалисты не советуют прибегать к таким шуткам. У медведя могли возникнуть психические проблемы. Еще в борьбе зеркалом медведь мог пораниться. Так что к лесным обитателям тоже нужно относиться бережно и уважительно.

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