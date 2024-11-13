В Петербурге обсудили вопросы защиты граждан от телефонных мошенников

В Санкт-Петербурге развернута масштабная работа по противодействию телефонному и кибермошенничеству, угрожающему финансовому благополучию и психологическому здоровью горожан. Инициатором этой важной борьбы стала постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. По итогам одного из заседаний была создана специальная рабочая группа, призванная разработать и внедрить эффективные меры защиты населения от преступных посягательств.

В состав этой группы вошли не только депутаты ЗакС СПб, но и представители ключевых городских структур.

Первое заседание рабочей группы состоялось 12 ноября 2024 года. На нём были обсуждены актуальные схемы мошенничества, распространённые в городе, включая фишинговые атаки, звонки от имени сотрудников банков, сообщения о выигрыше в лотереях, а также новые, более изощрённые методы обмана, использующие искусственный интеллект для имитации голосов близких людей. Члены группы проанализировали статистику мошеннических преступлений за последние годы, выявив наиболее уязвимые категории населения (пожилые люди, люди с ограниченными возможностями) и наиболее эффективные методы обмана.

На повестке дня стоят такие важные вопросы, как совершенствование информационно-просветительской работы среди населения, разработка и внедрение новых технологий для блокировки мошеннических звонков и сообщений, укрепление межведомственного взаимодействия, а также усиление ответственности операторов связи за распространение спама и фишинговых ссылок. Планируется создание специальных горячих линий и онлайн-ресурсов для оперативного реагирования на сообщения о мошеннических действиях и предоставления консультативной помощи гражданам. В перспективе рассматривается возможность создания специализированного центра по борьбе с кибермошенничеством на базе существующих городских структур. Кроме того, планируется разработка и принятие региональных нормативно-правовых актов, направленных на усиление защиты прав граждан от киберпреступности. Все эти меры направлены на существенное снижение уровня телефонного и кибермошенничества в Санкт-Петербурге и повышение уровня безопасности горожан в цифровом пространстве.