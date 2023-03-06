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В Петербурге депутаты обсудили организацию спасательных работ на водоемах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Депутаты обсудили организацию спасательных работ на водоемах

Постоянная комиссия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по вопросам правопорядка и законности провела выездное заседание на тему безопасности граждан при нахождении на водоемах в осенне-зимний период.

Депутаты посетили спасательную станцию № 21 в городе Кронштадте и обсудили с начальником поисково-спасательной службы Юрием Данчуком вопросы организации спасательных работ, информирования граждан о безопасном поведении вблизи водоемов, подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств, проведения мероприятий по поиску и спасению людей во внутренних водах.

- Наша комиссия на протяжении многих лет находится в постоянном взаимодействии с поисково-спасательной службой. Мы стараемся помогать нашим спасателям в том числе путем совершенствования действующего законодательства. Ведь от их работы зависит здоровье и жизнь петербуржцев, - прокомментировал итоги заседания председатель комиссии Константин Чебыкин.
Источник: ЗАКС
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