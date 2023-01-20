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Питерец.ру » Общество » Комиссия обсудит проект реконструкции Сестрорецкого курорта

Комиссия обсудит проект реконструкции Сестрорецкого курорта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Комиссия обсудит проект реконструкции Сестрорецкого курорта

23 января на заседании постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР» Игорь Левит представит план развития общественного пространства на территории санатория «Сестрорецкий курорт».

Обсуждение проекта связано с общественным резонансом и с уникальностью самого объекта. Главный вопрос, который интересует и депутатов Законодательного Собрания, и жителей Сестрорецка, – не превратится ли курорт в очередной элитный жилой комплекс? Сохранится ли санаторная функция? Будет ли пространство Сестрорецкого курорта по-прежнему интегрировано в среду Курортного района?

Для участия в обсуждении приглашены представители Комитета по градостроительству и архитектуре, Службы строительного надзора и экспертизы, администрации Курортного района, органов МСУ города Сестрорецк и постоянных комиссий Законодательного Собрания по градостроительству, земельным и имущественным вопросам, по социальной политике и здравоохранению.

Заседание комиссии начнется в 15.30.

Источник: ЗАКС
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