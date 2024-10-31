Злоумышленники крадут Telegram-каналы, обещая размещение рекламы

В МВД зафиксировали новую мошенническую схему. Злоумышленники начали действовать от лица маркетплейсов. Они связываются с владельцами Telegram-каналов и обещают размещение рекламы.
Для того, чтобы завоевать доверие жертвы, переговоры о размещении рекламного контента могут вести несколько дней: злоумышленники обсуждают детали размещения, оплату и другие условия публикации. После этого владельцам каналов поступает предложение о регистрации в «рекламном кабинете». Якобы там будет содержаться вся информация по рекламному контенту и оплате. Для того, чтобы регистрация прошла, владелец должен сообщить злоумышленнику код из СМС-сообщения.
Как поясняет депутат Госдумы, член комитета по информполитике Антон Немкин, такой «рекламный кабинет», вероятнее всего, фишинговая страница.
По данным группы компаний «Солар», количество фишинговых ресурсов, обнаруженных и заблокированных в интернете в первые девять месяцев 2024 года, увеличилось на 116% относительно аналогичного периода прошлого года. Специалисты отметили, что в этом году хакеры стали массово использовать фишинговые домены третьего и более глубоких уровней, что усложняет их поиск. При этом администраторы фишинговых доменов стали реже использовать в них упоминания известных торговых марок: в 2024 году до 40% фишинговых ресурсов не имели связокс брендом, в 2023 году их доля составляла всего 16%.
Как и телефонное мошенничество, фишинговые атаки очень вариативны, отмечает Немкин.
В 2022 году Минцифры России запустило государственную информационную систему «Антифишинг», цель которой – блокировка фишинговых страниц, в том числе мимикрирующих под известные бренды. Работа платформы строится по принципу обратной связи.
Пользователь оставляет жалобу на поддельный ресурс в специальной форме, которую впоследствии проверяет модератор. В случае подтверждения факта обмана страница блокируется.