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Питерец.ру » Общество » Мошенники сообщают об удалении аккаунта в Telegram

Мошенники сообщают об удалении аккаунта в Telegram

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
Freepik
Злоумышленники действуют от имени техподдержки мессенджера Telegram. Они связываются с пользователем и сообщают, что от его имени подана заявка на удаление аккаунта.

О новой стратегии мошенников предупредил депутат Госдумы, член комитета по информполитике Антон Немкин.

«Мошенники стали представляться технической поддержкой мессенджера Telegram и сообщать пользователям о том, что от их имени якобы была подана заявка на удаление аккаунта. Чаще всего потенциальных жертв находят в чатах каналов, при этом целевой аудиторией злоумышленников выступают в основном пенсионеры. Те, кто не знаком с функционалом мессенджера и его политикой», – рассказал депутат.

Для того, чтобы якобы остановить процесс удаления, необходимо ввести код, полученный в смс-сообщении. При этом ранее мошенники направляют пользователю ссылку, ведущую на фейковую страницу Telegram, где также требуется указать свой номер.

«На самом деле, под прикрытием фишинговой страницы может быть все что угодно: страница портала «Госуслуги», онлайн-банка или микрофинансовой организации. Когда пользователь передает данные смс-кода, он теряет доступ к своему аккаунту. В самом худшем случае это может привести не только к потере денежных средств, но и к кредитным обязательствам. Например, известны случаи, когда за счет этой схемы злоумышленники получали доступ к банковскому маркетплейсу и оформляли на жертву миллионные кредиты», – предупредил депутат.

Защитить себя просто, отмечает Немкин.

«Главное – не передавать третьим лицам реквизиты банковских карт и официальных документов, а также коды из смс-сообщений, кем бы они ни представлялись. Злоумышленники всегда будут стараться апеллировать к авторитету – представляться сотрудниками органов власти, правоохранительных органов или администрацией платформ. С одной стороны, это позволяет завоевать доверие пользователя, а с другой – создает для человека стрессовые условия. Напомню, что ни один представитель официальных учреждений никогда не попросит эти сведения. Поэтому, если пользователь сталкивается с подобным, следует сразу же прекратить любое взаимодействие со злоумышленником», – заключил депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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