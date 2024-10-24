В Telegram появились новые мошеннические аккаунты

Злоумышленники в Telegram придумали новую схему обмана. Они пишут с аккаунта «Советы по безопасности», сообщает ТАСС. Киберпреступники сообщают жертве о скорой блокировке аккаунта якобы из-за «мошеннических действий с учетной записью» и просят перейти по ссылке в «системный центр».

«Ваш аккаунт скоро будет ограничен. Пожалуйста, немедленно войдите в наш системный центр, чтобы подтвердить свою учетную запись, в противном случае мы заблокируем вашу учетную запись», – сказано в обращении фальшивых представителей мессенджера. Это еще одна фишинговая атака, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «При обращении в такой «ситуационный центр» пользователь перейдет на фишинговую страницу мессенджера, где его попросят ввести данные от своей учетной записи, а также сообщить код из смс-сообщения», – рассказал депутат.

В случае, если пользователь передаст данные от учетной записи, он рискует потерять доступ к своему аккаунту в мессенджере, предупреждает парламентарий.

«Впоследствии он может использоваться для проведения мошеннических атак в отношении других пользователей. Чаще всего злоумышленники отправляют сообщения с просьбой занять денег, некоторые, кстати, активно используют дипфейки – генерируют изображения и голос владельцев аккаунтов для того, чтобы войти в доверие к новой жертве», – рассказал Немкин.

Помимо этого, через такой метод злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной пользовательской информации.

«Прежде всего, к данным официальных документов, а также к паролям пользователя от различных учетных записей. По разным оценкам, до 60% граждан используют мессенджеры и социальные сети для хранения чувствительной информации, чего, конечно, делать нельзя. Данные нельзя хранить ни в мессенджерах, ни в облачных сервисах, риск получения к ним доступа со стороны третьих лиц очень высок», – отметил Немкин.

Фишинг остается основным инструментом злоумышленников в онлайн-пространстве, при этом число фишинговых атак увеличивается. За первые шесть месяцев 2024 года «Яндекс Браузер» выявил 214 тыс. фишинговых сайтов, тогда как за весь 2023 год было обнаружено 344 тыс. таких страниц. По данным Роскомнадзора, за первое полугодие 2024 года был ограничен доступ к более чем 33 тыс. фишинговым сайтам, еще 64 тыс. поддельных страниц было заблокировано платформой «Антифишинг» Минцифры России.