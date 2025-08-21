На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы

Масштабная реконструкция Невского проспекта достигла завершения на участке от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы, и движение транспорта восстановлено. Этот отрезок длиной 1,3 километра составляет значительную часть общей протяженности главной магистрали Санкт-Петербурга, составляющей 2,7 километра.

В настоящее время дорожные службы перешли к работам на участке от Садовой улицы до площади Восстания. В рамках общего проекта реконструкции Невского проспекта планируется заменить более 70 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул строгий контроль со стороны городских властей за ходом ремонтных работ. По его словам, дорожники выполнили 50% запланированного объема работ, и перед ними поставлена задача в кратчайшие сроки и с высоким качеством привести в порядок центральную магистраль Петербурга. В работах ежедневно задействовано 145 единиц специализированной техники и 275 специалистов. Этот объект дорожного ремонта является рекордным в городе по объему привлеченных ресурсов.

Реконструкция Невского проспекта осуществляется комплексно и поэтапно. В границах завершенного участка также было обновлено дорожное покрытие на Казанском мосту через канал Грибоедова и на Зелёном мосту через реку Мойку.

В качестве верхнего слоя покрытия используется износостойкий эластичный щебеночно-мастичный асфальтобетон. В зонах повышенной нагрузки, в частности на остановках общественного транспорта, дорожная конструкция усилена 12 тысячами квадратных метров стальной сетки. Качество щебня, асфальтобетонных смесей и других материалов подвергается постоянному лабораторному контролю.

Полное завершение работ на Невском проспекте запланировано на 27 августа, а открытие движения транспорта – на 28 августа. Предыдущая комплексная реконструкция главной улицы Северной столицы с перекрытием движения проводилась семь лет назад, в августе 2018 года.