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Питерец.ру » Общество » Злоумышленники обманывают россиян под видом участия в судебном разбирательстве

Злоумышленники обманывают россиян под видом участия в судебном разбирательстве

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Опубликовал: Вадик Котов
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Freepik
Мошенники начали звонить россиянам и просить подтвердить свое участие в судебном заседании, для этого необходимо сообщить смс-код.

В России зафиксировали новую мошенническую схему. Мошенники звонят участникам гражданского судопроизводства и сообщают о направлении трех судебных повесток посредством портала «Госуслуги». Для их получения якобы необходимо сообщить смс-код, который придет на телефон потенциальной жертвы, сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ).

При этом, чтобы завоевать доверие гражданина, злоумышленники сообщают полную информацию по судебному делу, в котором тот участвует ответчиком, включая ФИО, дату и время нового заседания, а также номер гражданского дела.

Сообщается, что новая схема обмана была зафиксирована в Республике Алтай, Новгородской области, Республике Саха, Забайкальском крае и Удмуртской Республике.
По словам депутата Госдумы, члена комитета по информполитике Антона Немкина, атаки злоумышленников уже давно носят целевой характер.

«Сейчас все большее число злоумышленников заранее выбирают целевую аудиторию, собирают о ней информацию и только потом начинают атаковать. Цель мошенников – завоевать доверие пользователя. При сплошных обзвонах, которые были раньше, это сделать гораздо труднее. К тому же большая часть наших граждан уже знает, что из Центрального банка или службы безопасности звонят только мошенники. Злоумышленники вынуждены искать новые инструменты воздействия», – рассказал депутат.

Немкин отметил, что данные о судебных делах мошенники могли получить как из утечек информации, так и из открытых данных.

«Сейчас многие региональные информационные системы в сфере судопроизводства публикуют информацию по проходящим делам, в которых содержится информация как о категории дел, так и об ответчиках. Поэтому вполне возможно, что злоумышленники предварительно просто украли данные, а контакты жертв взяли из утечек. Как правило, они всегда совмещают методы и задействуют всю информацию, которую только можно найти», – пояснил депутат.

Немкин также отметил, что получение доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» – одна из самых распространённых целей злоумышленников, наравне, например, с получением доступа к банковскому приложению.

«Когда человек передает мошеннику смс-код, он на самом деле сообщает ему код от двухфакторной аутентификации аккаунта», – пояснил депутат.

Как отметил парламентарий, Минцифры России совместно с Центральным сейчас прорабатывают порядок изменения существующего механизма аутентификации пользователей на ресурсах финорганизаций посредством портала.

Немкин напомнил, что, по данным Positive Technologies, в начале 2024 года социальная инженерия осталась самой опасной угрозой для частных лиц.

«Доля таких инцидентов составила 85%. Сложность атак растет – это понятно. Но злоумышленники продолжают пользоваться банальным незнанием базовых правил цифровой грамотности», – подчеркнул он.

Немкин отметил, что никогда нельзя передавать данные смс-кодов, банковскую информацию, а также логины и пароли третьим лицам.

«Даже если они представляются государственными органами. Это конфиденциальная информация, и никто не вправе ее требовать», – заключил он.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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