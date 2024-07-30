Злоумышленники обманывают россиян под видом участия в судебном разбирательстве

В России зафиксировали новую мошенническую схему. Мошенники звонят участникам гражданского судопроизводства и сообщают о направлении трех судебных повесток посредством портала «Госуслуги». Для их получения якобы необходимо сообщить смс-код, который придет на телефон потенциальной жертвы, сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ).
При этом, чтобы завоевать доверие гражданина, злоумышленники сообщают полную информацию по судебному делу, в котором тот участвует ответчиком, включая ФИО, дату и время нового заседания, а также номер гражданского дела.
Сообщается, что новая схема обмана была зафиксирована в Республике Алтай, Новгородской области, Республике Саха, Забайкальском крае и Удмуртской Республике.
По словам депутата Госдумы, члена комитета по информполитике Антона Немкина, атаки злоумышленников уже давно носят целевой характер.
Немкин отметил, что данные о судебных делах мошенники могли получить как из утечек информации, так и из открытых данных.
Немкин также отметил, что получение доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» – одна из самых распространённых целей злоумышленников, наравне, например, с получением доступа к банковскому приложению.
Как отметил парламентарий, Минцифры России совместно с Центральным сейчас прорабатывают порядок изменения существующего механизма аутентификации пользователей на ресурсах финорганизаций посредством портала.
Немкин напомнил, что, по данным Positive Technologies, в начале 2024 года социальная инженерия осталась самой опасной угрозой для частных лиц.
Немкин отметил, что никогда нельзя передавать данные смс-кодов, банковскую информацию, а также логины и пароли третьим лицам.