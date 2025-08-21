ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге на Кронверкской улице 

20 августа 2025 года, около 23 часа 40 минут, дежурная часть полиции Петроградского района города приняла сообщение о проникновении неизвестного лица в подъезд дома номер 21 по Кронверкской улице и совершении поджога в подвальном помещении.

Как стало известно «Питерец.ру», прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в подвале расположены складские помещения. Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание было локализовано. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

21 августа 2025 года, в 00 часов 20 минут, неподалеку от дома номер 26 по улице Куйбышева, сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления. Задержанный, 30-летний гражданин, проживающий в одном из хостелов на улице Куйбышева, находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее привлекался к уголовной ответственности. По предварительным данным, именно он вечером 20 августа облил бензином дверь складского помещения и совершил поджог.

В связи с полученными ожогами, подозреваемый был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту поджога.

Все по теме: Петроградский район, поджог
