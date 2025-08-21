ента новостей

17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
14:04
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
14:02
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
13:44
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
12:22
В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 
12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
11:57
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
10:26
Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
16:04
В Петербурге депутаты обсудили способы борьбы с борщевиком
15:57
В Госдуме напомнили, чем опасен «пробив» в Telegram
12:58
В Петербурге завершили благоустройство сквера Соловьева-Седого
10:56
В Петергофе отмечают 304 года со дня первого пуска фонтанов и каскадов
10:46
В Петербурге прокуратура выявила нарушения караоке-баре
10:40
Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта
10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
10:20
В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД
10:11
В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:06
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на площади Ленина
09:52
В Пушкине возбудили уголовное дело после возгорания в Центре реабилитации инвалидов
09:31
В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту
09:18
На стройках на Пулковском шоссе искали нелегалов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Беглов обсудил на Соловках участие Петербурга в подготовке и проведении празднования 600-летия основания первого монашеского поселения на архипелаге

20 августа, в атмосфере глубокой духовности и торжественности, на территории Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря состоялись масштабные мероприятия, посвященные памяти основателей обители – преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Это событие стало значимым аккордом в череде празднований, объединивших представителей высшей власти, духовенства и общественности. Лично присутствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чье благословение придало торжествам особую значимость и подчеркнуло глубокое значение Соловецкой обители для всей Русской Православной Церкви. В числе почетных гостей были замечены Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Их присутствие символизировало единение усилий государства и церкви в сохранении и развитии исторического и культурного наследия Соловецкого архипелага.

Торжества приобрели ещё большее значение в свете недавнего Указа Президента России, провозгласившего 2029 год годом празднования 600-летия начала пустынно-иноческого жительства на Соловецких островах, знаменательной даты, отсчитывающей начало богатой и сложной истории этого уникального места. Эта дата, 1429 год, стала отправной точкой для развития не только монастыря, но и всего архипелага, оставившего глубокий след в истории России. Александр Беглов, осознавая всю значимость предстоящих событий, принял активное участие в формировании Оргкомитета по подготовке к юбилейным торжествам, а также вошёл в состав попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Его активная позиция демонстрирует серьезный подход Санкт-Петербурга к этому проекту национального масштаба.

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла стало эмоциональным центром торжеств. Он подчеркнул огромную духовную значимость Соловецкого монастыря, сравнив его с другими обителями России и отметив его исключительный вклад в духовное развитие страны. Его слова о молитвах за народ, о пастырской заботе о паломниках, о процветании Соловецкой земли звучали как благословение на будущие деяния и как призыв к бережному отношению к богатому духовному наследию обители. Он акцентировал внимание на той огромной ответственности, которая лежит на плечах всех, кто связан с Соловками, — будь то служители церкви, работники монастыря или паломники, подчеркивая необходимость быть достойными подвига, совершенного на этой земле предшествующими поколениями. Его обращение к паломникам, призывающее осознать величие этого места для Отечества и Церкви, придало событиям особое значение.

Александр Беглов, в свою очередь, подробно рассказал о масштабной программе мероприятий, подготовленной Санкт-Петербургом к юбилею. Он упомянул региональный план, включающий более 60 мероприятий, торжественное открытие юбилейных событий в июне 2025 года, а также участие выпускников средней школы имени Соловецких юнг ВМФ в празднике «Алые паруса». Это свидетельствует о комплексном подходе к празднованию, включающем в себя не только официальные мероприятия, но и культурно-просветительские программы для молодого поколения. Он подчеркнул, что главные юбилейные мероприятия 2029 года пройдут в Санкт-Петербурге, и тематические секции, посвященные памятной дате, войдут в программы крупнейших международных форумов: Международного культурного форума, Петербургского книжного салона, Арктического салона, Форума «Арктика – настоящее и будущее» и Международного образовательного форума. Поддержка Санкт-Петербургской епархии также является важной составляющей этой масштабной работы.

В рамках реализации задач, поставленных Президентом России, и подготовки к празднованию 600-летия, планируется масштабная работа по восстановлению ряда памятников истории и культуры Соловецкого архипелага, в которой примут участие ведущие петербургские ученые и специалисты. Это подчеркивает значимость междисциплинарного подхода к сохранению уникального наследия Соловецких островов. В заключение своего выступления, Александр Беглов выразил благодарность своим коллегам за совместную работу и обозначил развитие Соловецкого архипелага как одну из важнейших задач Санкт-Петербурга на ближайшие годы. Его слова прозвучали как подтверждение приверженности города к сохранению и развитию этого уникального места, имеющего огромное значение для всей России. Масштабность предстоящих мероприятий и серьезный подход к организации юбилейного празднования подчеркивают важность сохранения исторического и духовного наследия Соловецкого архипелага для будущих поколений.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-07-2025, 13:04
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем Крещения Руси
13-09-2021, 08:42
Губернатор встретился с патриархом
1-02-2025, 10:21
Беглов поздравил патриарха
14-05-2018, 10:18
В Петербурге патриарх Кирилл освятил Троице-Измайловский собор
15-08-2025, 10:06
Беглов поздравил петербуржцев с Днем археолога
27-05-2024, 16:13
В Петропавловском соборе Дмитрий Медведев и Александр Беглов возложили цветы к надгробию Петра Великого

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
Вчера, 10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
Вчера, 10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
19-08-2025, 09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
Наверх