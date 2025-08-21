Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

20 августа, в атмосфере глубокой духовности и торжественности, на территории Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря состоялись масштабные мероприятия, посвященные памяти основателей обители – преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Это событие стало значимым аккордом в череде празднований, объединивших представителей высшей власти, духовенства и общественности. Лично присутствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чье благословение придало торжествам особую значимость и подчеркнуло глубокое значение Соловецкой обители для всей Русской Православной Церкви. В числе почетных гостей были замечены Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Их присутствие символизировало единение усилий государства и церкви в сохранении и развитии исторического и культурного наследия Соловецкого архипелага.

Торжества приобрели ещё большее значение в свете недавнего Указа Президента России, провозгласившего 2029 год годом празднования 600-летия начала пустынно-иноческого жительства на Соловецких островах, знаменательной даты, отсчитывающей начало богатой и сложной истории этого уникального места. Эта дата, 1429 год, стала отправной точкой для развития не только монастыря, но и всего архипелага, оставившего глубокий след в истории России. Александр Беглов, осознавая всю значимость предстоящих событий, принял активное участие в формировании Оргкомитета по подготовке к юбилейным торжествам, а также вошёл в состав попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Его активная позиция демонстрирует серьезный подход Санкт-Петербурга к этому проекту национального масштаба.

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла стало эмоциональным центром торжеств. Он подчеркнул огромную духовную значимость Соловецкого монастыря, сравнив его с другими обителями России и отметив его исключительный вклад в духовное развитие страны. Его слова о молитвах за народ, о пастырской заботе о паломниках, о процветании Соловецкой земли звучали как благословение на будущие деяния и как призыв к бережному отношению к богатому духовному наследию обители. Он акцентировал внимание на той огромной ответственности, которая лежит на плечах всех, кто связан с Соловками, — будь то служители церкви, работники монастыря или паломники, подчеркивая необходимость быть достойными подвига, совершенного на этой земле предшествующими поколениями. Его обращение к паломникам, призывающее осознать величие этого места для Отечества и Церкви, придало событиям особое значение.

Александр Беглов, в свою очередь, подробно рассказал о масштабной программе мероприятий, подготовленной Санкт-Петербургом к юбилею. Он упомянул региональный план, включающий более 60 мероприятий, торжественное открытие юбилейных событий в июне 2025 года, а также участие выпускников средней школы имени Соловецких юнг ВМФ в празднике «Алые паруса». Это свидетельствует о комплексном подходе к празднованию, включающем в себя не только официальные мероприятия, но и культурно-просветительские программы для молодого поколения. Он подчеркнул, что главные юбилейные мероприятия 2029 года пройдут в Санкт-Петербурге, и тематические секции, посвященные памятной дате, войдут в программы крупнейших международных форумов: Международного культурного форума, Петербургского книжного салона, Арктического салона, Форума «Арктика – настоящее и будущее» и Международного образовательного форума. Поддержка Санкт-Петербургской епархии также является важной составляющей этой масштабной работы.

В рамках реализации задач, поставленных Президентом России, и подготовки к празднованию 600-летия, планируется масштабная работа по восстановлению ряда памятников истории и культуры Соловецкого архипелага, в которой примут участие ведущие петербургские ученые и специалисты. Это подчеркивает значимость междисциплинарного подхода к сохранению уникального наследия Соловецких островов. В заключение своего выступления, Александр Беглов выразил благодарность своим коллегам за совместную работу и обозначил развитие Соловецкого архипелага как одну из важнейших задач Санкт-Петербурга на ближайшие годы. Его слова прозвучали как подтверждение приверженности города к сохранению и развитию этого уникального места, имеющего огромное значение для всей России. Масштабность предстоящих мероприятий и серьезный подход к организации юбилейного празднования подчеркивают важность сохранения исторического и духовного наследия Соловецкого архипелага для будущих поколений.