Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла Уимблдон в парном разряде, а итальянец Янник Синнер – в одиночном

Уимблдон – 2025 всё-таки закончился удачно для российского тенниса. «Питерец.ру» напоминает: в одиночном разряде в четвертьфинал пробились сразу четверо россиян – Карен Хачанов, Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова. Никто из квартета при этом не попал в полуфинал, однако российская победа в Лондоне произошла.

28-летняя Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элисе Мертенс проиграли первый сет своим соперницам по решающему поединку Уимблдона – Елене Остапенко (Латвия) и Се Шувэй (Тайвань), счёт – 3:6. Однако в дальнейшем российско-бельгийскому дуэту удалось сначала выровнять положение (счёт второй партии – 6:2 в пользу Кудерметовой и Мертенс), а затем и выиграть матч и титул турнира «Большого шлема».

Однако в третьей партии борьба была нешуточная: Остапенко и Се Шувэй вырвались вперёд со счётом 4:2. В 7-м гейме счёт был 40:40, после чего начался ренессанс Кудерметовой и Мертенс, выигравшей четыре гейма подряд – победа. Можно добавить, что «посеяны» были Кудерметова и Мертенс под 8-м номером.

В финале мужского одиночного разряда сошлись главные фавориты – Янник Синнер из Италии и Карлос Алькарас из Испании. Синнер победил в четырёх сетах, счёт каждого из которых одинаков – 6:4.

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