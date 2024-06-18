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Питерец.ру » Общество » Мошенники придумали очередную схему хищения денежных средств

Мошенники придумали очередную схему хищения денежных средств

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Злоумышленники представляются сотрудниками «Почты России» и сообщают о доставке посылки из-за рубежа, за которую нужно заплатить таможенный сбор

Специалисты Т-банка зафиксировали новую мошенническую схему, в которой злоумышленники представляются сотрудниками «Почты России» и сообщают гражданам о пришедшей на их имя «посылке» из-за рубежа.
Чтобы отказаться от посылки, которую не заказывал гражданин, мошенники просят назвать код из смс, который придет на телефон. По заверениям злоумышленников, это необходимо, чтобы написать официальный отказ от посылки. Но на деле цель выманивания смс-кода – получение доступа к банковскому мобильному приложению либо к учетной записи на портале «Госуслуги».
По данным представителя Т-банка, в период тестирования проекта «Фрод-рулетка» (сервис, предназначенный для борьбы с телефонными мошенниками – прим.) схема с зарубежной посылкой использовалась в 50% случаев.
Такая схема имеет схожие черты со сценарием «письма из МФЦ», когда гражданину также сообщают о пришедшем на его имя заказном письме, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Такие схемы, как правило, ориентированы на граждан старшего возраста, прежде всего, на пенсионеров. Мошенники активно применяют методы социальной инженерии и упоминают авторитетные для старшего поколения организации – банк, государственный орган, МФЦ, полиция, теперь и «Почта России». При этом популярность звонков из якобы банков постепенно падает. Большая часть населения уже знакома с этой схемой, поэтому злоумышленники вынуждены придумывать новые сценарии», – рассказал депутат. 

По словам Немкина, стратегия и ее варианты чаще всего используются для того, чтобы оформить на гражданина кредит.

«Злоумышленник выманивает у пользователя данные его учетной записи на «Госуслугах» и в дальнейшем от имени жертвы оформляет кредит в микрофинансовых организациях за счет функции «Войти с помощью Госуслуг». Еще одна вариация – регистрация на банковском маркетплейсе «Банки.ру» и оформление не только микрозайма, но и полноценного кредита», – пояснил депутат.

Немкин подчеркнул, что Минцифры России уже активно работает над тем, чтобы перекрыть любые лазейки для мошенников на портале «Госуслуги».

«В скором времени министерство должно изменить порядок оформления кредитов в микрофинансовых организациях, в том числе исключить возможность вывода кредитных средств на чужую банковскую карту», – отметил парламентарий.

Звонок от мошенника можно определить по нескольким признакам, также напомнил парламентарий.

«Во-первых, пользователю сообщают, что звонят от имени некоторой известной организации. Если ранее человек не обращался ни в банк, ни в полицию, ни в органы власти, то он смело может класть трубку. Во-вторых, злоумышленники будут просить передать какие-либо данные. Это могут быть пароли, логины и коды из смс-сообщений. Ни один представитель государственной или финансовой организации не попросит вас сообщить подобную информацию – это строго конфиденциальные данные», – рассказал Немкин.


Депутат также порекомендовал установить определитель номера на свой смартфон.

«Это достаточно эффективный инструмент, который позволяет фильтровать входящий трафик. Базы данных определителей номеров обновляются регулярно, поэтому звонки злоумышленников все чаще сопровождаются плашкой – «возможно, мошенники». Крайне важно обезопасить себя и от нежелательных кредитов. С 2025 года у россиян появится возможность установления самозапрета на кредиты посредством обращения в МФЦ или подачи заявления на «Госуслугах», – напомнил депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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