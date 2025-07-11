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Алисе Фрейндлих вручили Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов вручил народной артистке СССР Алисе Фрейндлих Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

В солнечный июльский день, 11 числа, на набережной Фонтанки, в атмосфере торжественности и глубокого уважения, разворачивалась церемония, ставшая ярким событием культурной жизни Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов, исполняя высочайшее поручение Президента Российской Федерации, вручал заслуженную награду – Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени – легендарной Алисе Бруновне Фрейндлих, народной артистке СССР и Почётному гражданину Санкт-Петербурга. Это событие подчеркнуло не только выдающийся вклад актрисы в отечественное искусство, но и стало символом преемственности поколений, уважения к традициям и признания непреходящей ценности таланта.

Церемония, прошедшая в стенах Большого драматического театра имени Товстоногова – театра, с которым неразрывно связана вся жизнь Алисы Бруновны – была проникнута особой теплотой и душевностью. Воздух наполнял гул ожидания, сдержанное волнение присутствующих, среди которых были ведущие актеры труппы театра, близкие и родные Алисы Фрейндлих. Торжественность момента усиливал звук военного духового оркестра Ленинградского военного округа, чьи мелодии, словно торжественные фанфары, сопровождали каждый этап церемонии.

Александр Беглов, обращаясь к Алисе Бруновне, с видимым волнением и искренним почтением отметил огромную честь, выпавшую ему на долю выполнить поручение Президента и вручить столь высокую государственную награду всенародно любимой актрисе. Его слова, проникнутые глубоким уважением и теплотой, звучали как признание неоценимого вклада Алисы Фрейндлих в культурное наследие России. Он подчеркнул, что эта награда – выражение любви и гордости всех ленинградцев и петербуржцев, а доброта, интеллигентность и гостеприимство Алисы Бруновны являются воплощением лучших качеств ленинградского характера, того самого характера, закаленного временем и испытаниями, но сохранившего свою уникальную силу и обаяние.

В ответном слове Алиса Бруновна Фрейндлих, с присущей ей скромностью и невероятным обаянием, выразила глубокую благодарность всем присутствующим, подчеркнув, что всю свою жизнь она посвятила любимому делу – театру, служила ему верой и правдой и всегда находила в этом служении огромное счастье. Её слова, простые и искренние, раскрыли суть её жизненного пути и философии отношения к профессии. Она с удивительной лёгкостью и юмором заметила, что неожиданно для себя обнаружила, что преданное служение театру оказалось и заслугой перед Отечеством. Но настоящую свою заслугу перед Отечеством она видит в своей семье – в дочери, внуках и правнуках, собравшихся сегодня на этой знаменательной церемонии. Всё остальное, подчеркнула она, – это сплошная радость, радость творчества, радость общения со зрителями, радость жизни, наполненной смыслом и любовью.

Свидетельством непреходящей любви публики к Алисе Бруновне служит тот факт, что билеты на спектакли с её участием раскупаются за многие месяцы вперёд. Весной 2025 года, например, листы ожидания на её спектакли уже переполнены, и тысячи поклонников с нетерпением ждут счастливой возможности увидеть на сцене свою любимую актрису, её неповторимый талант, её чарующее мастерство перевоплощения. Вручение ордена стало не только торжественным актом государственного признания, но и ярким подтверждением бесконечной любви и преданности публики этой великой актрисе, живому символу эпохи, человеку, оставившему неизгладимый след в истории русского театра. Это был вечер, наполненный глубоким уважением, искренней любовью и восторгом перед великим даром Алисы Бруновны Фрейндлих.

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