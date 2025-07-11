«Оренбург» заменит в РПЛ «Торпедо», исключённое в результате грандиозного скандала

Российское футбольное межсезонье на этот раз особенно интригующее. Московское «Торпедо» не сыграет в высшем дивизионе: из-за попытки организации договорных матчей исполком РФС исключил торпедовцев из числа участников чемпионата России по футболу – 2024/2025.

«Питерец.ру» напоминает: «Торпедо» заняло второе место в ФНЛ после «Балтики» и получило путёвку в РПЛ. Но в июне разразился скандал, закончившийся уголовным делом по 184-й статье УК РФ и арестом совладельца клуба Леонида Соболева и генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова. Всё идёт к тому, что торпедовцы начнут новый сезон снова в ФНЛ.

Вместо «Торпедо» в высшем футбольном дивизионе будет играть «Оренбург»: соответствующее решение уже утверждено и опубликовано. «Оренбург», который тогда тренировал испанец Давид Деограсия, начал прошлый чемпионат с победы над «Спартаком», после чего быстро сполз на дно турнирной таблицы. Спасать положение призвали боснийца Владимира Слишковича. Но оренбуржцы финишировали пятнадцатыми, а это – вылет. И вот – неожиданное возвращение в элиту. Не слишком довольны таким решением в клубе «Урал».

Ранее нижегородский «Пари НН» проиграл стыковые матчи «Сочи», но сохранил место в РПЛ из-за банкротства «Химок».