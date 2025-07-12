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Питерец.ру » Происшествия » После стрельбы возле загса на Капитанской улице задержали жениха и шафера

После стрельбы возле загса на Капитанской улице задержали жениха и шафера

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Опубликовал: Антон78
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Свадебный переполох: полиция задержала жениха и шафера после стрельбы из травмата у ЗАГСа на Капитанской

Около 16:00 11 июля в отделение полиции Василеостровского района поступило заявление о слышимых звуках, напоминающих выстрелы, вблизи Дворца бракосочетания, находящегося по адресу: Капитанская улица, дом 4.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что причиной инцидента стали 23-летний новобрачный и его 22-летний приятель. В ходе свадебного торжества, желая добавить остроты моменту, они произвели несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, чем вызвали беспокойство у присутствующих гостей и случайных прохожих.

Задержание нарушителей общественного порядка было осуществлено сотрудниками уголовного розыска Василеостровского района при поддержке специального полка Главного управления МВД в одном из городских ресторанов, где проходило празднование.

По данному факту следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). В настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения в отношении задержанных.

Все по теме: Васильевский остров, стрельба
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