Где купить аккаунты Фейсбук* для рекламы?
Арбитражники и таргетологи нуждаются в большом количестве аккаунтов, через которые можно проводить агрессивные рекламные кампании. Но рекламный аккаунт Фейсбук* создать может быть достаточно проблематично: необходимо привязывать номер телефона, долго заполнять профиль и т.д. Нередки и случаи, когда оказывается, что рекламный аккаунт Facebook* заблокировали без возможности восстановления. В такой ситуации самым простым решением будет купить рекламный аккаунт Facebook*, зарегистрированный вручную.
Онлайн продажа рекламных аккаунтов Фейсбук* ведётся на сайте accounts-store.ru. Вы можете выбрать геолокацию, количество друзей и другие параметры учётной записи.
Национальность учётной записи
Чтобы эффективно продвигать товар, предлагаемый внутри страны, следует позаботиться о том, чтобы ваши аккаунты имели регистрацию в этом государстве.
Купить аккаунт Фейсбук* для рекламы Украина
В магазине Accounts-Store продаются украинские учётные записи. Комплект включает в себя:
- 100 друзей, ведущих постоянную активность в социальной сети;
- почту, к которой привязана учётная запись;
- куки JSON;
- безлимитный IPv4 прокси-сервер.
Все страницы проходят выдержку временем, обрабатываются сервисом Антибан. Регистрация проводится вручную, а не при помощи софта – это увеличивает доверие со стороны администрации соцсети.
Купить аккаунт Фейсбук* для рекламы Казахстан
Если ваш рекламный аккаунт Фейсбук* заблокирован навсегда в Казахстане, вы можете купить пакет новых в специализированном магазине. В результате покупки вы получите:
- живую учётную запись, зарегистрированную в Казахстане, и имеющую не менее 100 активных друзей;
- куки JSON;
- почту, с которой связан аккаунт;
- токен EEAB, с помощью которого можно работать с Facebook* Ads;
- User Agent, через который можно будет осуществлять клоакинг трафика.
Почему стоит купить аккаунты Facebook* для рекламы, а не создать самому?
Процесс создания страницы достаточно прост, поэтому начинающим арбитражникам кажется, что можно зарегистрировать несколько учётных записей, и лить через них трафик. Но «самореги» быстро блокируются администрацией – в них не наблюдается живой активности, они недолго существуют на площадке, и с них идёт реклама. Кроме того, при попытке в рекламный аккаунт Facebook* войти через VPN (что требуется регулярно), может прийти уведомление о временной блокировке. Обнаружив, что рекламный аккаунт Facebook* отключен, начинающие арбитражники опускают руки.
Чтобы этого не происходило, приобретайте качественные аккаунты. При их создании приняты все необходимые меры, в т.ч., выдержка временем, чтобы вероятность блокировки была минимальной. Купить их можно по ссылке: https://accounts-store.ru/catalog/facebook/
*Facebook и Instagram - ресурсы Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.
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