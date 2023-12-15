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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 03 » Где купить аккаунты фейсбук для рекламы?

Где купить аккаунты фейсбук для рекламы?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
accounts-store.ru
Арбитражники и таргетологи нуждаются в большом количестве аккаунтов, через которые можно проводить агрессивные рекламные кампании.

Где купить аккаунты Фейсбук* для рекламы?

Арбитражники и таргетологи нуждаются в большом количестве аккаунтов, через которые можно проводить агрессивные рекламные кампании. Но рекламный аккаунт Фейсбук* создать может быть достаточно проблематично: необходимо привязывать номер телефона, долго заполнять профиль и т.д. Нередки и случаи, когда оказывается, что рекламный аккаунт Facebook* заблокировали без возможности восстановления. В такой ситуации самым простым решением будет купить рекламный аккаунт Facebook*, зарегистрированный вручную.

Онлайн продажа рекламных аккаунтов Фейсбук* ведётся на сайте accounts-store.ru. Вы можете выбрать геолокацию, количество друзей и другие параметры учётной записи.

Национальность учётной записи

Чтобы эффективно продвигать товар, предлагаемый внутри страны, следует позаботиться о том, чтобы ваши аккаунты имели регистрацию в этом государстве.

Купить аккаунт Фейсбук* для рекламы Украина

В магазине Accounts-Store продаются украинские учётные записи. Комплект включает в себя:

  • 100 друзей, ведущих постоянную активность в социальной сети;
  • почту, к которой привязана учётная запись;
  • куки JSON;
  • безлимитный IPv4 прокси-сервер.

Все страницы проходят выдержку временем, обрабатываются сервисом Антибан. Регистрация проводится вручную, а не при помощи софта – это увеличивает доверие со стороны администрации соцсети.

Купить аккаунт Фейсбук* для рекламы Казахстан

Если ваш рекламный аккаунт Фейсбук* заблокирован навсегда в Казахстане, вы можете купить пакет новых в специализированном магазине. В результате покупки вы получите:

  • живую учётную запись, зарегистрированную в Казахстане, и имеющую не менее 100 активных друзей;
  • куки JSON;
  • почту, с которой связан аккаунт;
  • токен EEAB, с помощью которого можно работать с Facebook* Ads;
  • User Agent, через который можно будет осуществлять клоакинг трафика.

Почему стоит купить аккаунты Facebook* для рекламы, а не создать самому?

Процесс создания страницы достаточно прост, поэтому начинающим арбитражникам кажется, что можно зарегистрировать несколько учётных записей, и лить через них трафик. Но «самореги» быстро блокируются администрацией – в них не наблюдается живой активности, они недолго существуют на площадке, и с них идёт реклама. Кроме того, при попытке в рекламный аккаунт Facebook* войти через VPN (что требуется регулярно), может прийти уведомление о временной блокировке. Обнаружив, что рекламный аккаунт Facebook* отключен, начинающие арбитражники опускают руки.

Чтобы этого не происходило, приобретайте качественные аккаунты. При их создании приняты все необходимые меры, в т.ч., выдержка временем, чтобы вероятность блокировки была минимальной. Купить их можно по ссылке: https://accounts-store.ru/catalog/facebook/

*Facebook и Instagram - ресурсы Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.

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