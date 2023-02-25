Бразильцам выдали российские пасторта

«Питерец.ру» сообщает, что бразильским игрокам ФК «Зенит» Малкому и Клаудиньо предоставили гражданство РФ. Соответствующий указ уже подписал глава государства. Все произошло в соответствии с действующим законодательством.

Эти бразильцы хорошо относятся к нашей стране и комфортно чувствуют себя в Петербурге. Оставаясь гражданами Бразилии, они смогли получить еще и российский паспорт.

Кстати, в последние годы число желающих стать граждане РФ стало больше. Среди них и известные люди. Российские паспорта смогли получить и некоторые спортсмены, в том числе – футболисты.

Ситуация с Малкомом и Клаудиньо вызвала определенный резонанс. Скорее всего, таким путем ФК «Зенит» пытается получить преимущество, чтобы привлечь еще больше иностранцев. Но при этом никакого нарушения здесь нет.