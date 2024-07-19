Отмены ЕГЭ пока не будет

Информация о том, что депутаты Госдумы рассмотрят вопрос отмены ЕГЭ, вселила некоторую надежду в сердца противников этого формата. Казалось бы, возник реальный шанс отказа от ненавистного экзамена.

Однако не все так просто. В Рособрнадзоре заявили, что в 2025 году ЕГЭ пройдет по старому формату – каких-либо изменений здесь не планируется. Оказалось, что резко изменить устоявшуюся парадигму не получится. Все глобальные изменения происходят постепенно. Подобные решения принимаются не сразу, а объявляются за 2 года до внедрения.

«Питерец.ру» отмечает, что вопрос отмены ЕГЭ все равно остается открытым. В октябре депутаты должны будут обсудить эту тему. Если народные избранники решат отменить Единый госэкзамен, и эта идея надет поддержку в лице президента, то в данной сфере произойдут изменения. Вопрос в том, когда это будет, и будет ли вообще?