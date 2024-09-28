В Северной столице проверят автошколы

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге работает 170 автошкол. При этом их деятельность будет проверена. Власти хотят определить добросовестных участников рынка, отделив их от так называемых «серых» автошкол.

Заведения, где обучают автомобильному вождению, должны соответствовать определенным требованиям. Сейчас планируются некоторые изменения, регламентирующие деятельность таких школ. Также предлагается, чтобы стоимость обучения устанавливалась исходя из качества программы.

Еще в Петербурге может появиться рейтинг автошкол. В нем будет показано количество учащихся, а также результаты экзаменов и процент аварий у выпускников. Это позволило бы определить объективный уровень каждой автошколы.