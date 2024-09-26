ента новостей

16:50
Google ограничил создание новых аккаунтов для пользователей из России – Минцифры
15:23
Студенты РГПУ им. А. И. Герцена стали лауреатами премии Правительства Санкт-Петербурга
15:19
В СПбГУ откроется выставка «Наука в лицах»
15:14
«Эти животные нуждаются в нашей помощи»: районы Петербурга присоединились к акции «Единой России» «Лучший друг»
15:11
В Мариинском дворце открылась фотовыставка «Россия – Китай: дружба»
15:03
Детские площадки в Петербурге оснастили видеокамерами
12:45
Ядерная доктрина изменится
11:57
Снова незаконно легализовывали мигрантов
11:40
В Кировском районе самокатчик сбил девушку на остановке
11:06
Опасные игры в России могут начать маркировать
11:02
Трассу «Кола» в Ленинградской области полностью перекроют
10:50
Свинину реабилитировали
10:45
В Кировском районе задержана курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Подводника Кузьмина
10:33
В Мурино поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера из Адмиралтейского района
10:17
В Кудрово задержали поджигателя аккумуляторного шкафа для электросамокатов
10:05
СПб в топ-3 по автокредитам
10:04
В Ексолово таксист в ходе дорожного конфликта забрызгал газом женщину и детей
09:46
В Выборгском районе из помещения одного из НИИ похитили сейф
09:39
На Яхтенной улице с пенсионерки пытались снять серёжки
00:58
Волейбольное «Динамо-ЛО» уверенно переиграло оренбургский «Нефтяник» со счётом 3–0 в матче 5-го тура Суперлиги
00:27
Уже 33 мяча забил в этом сезоне Суперлиги разыгрывающий гандбольного «Зенита» Олег Луня, у лидирующего Юлиана Гирика из ЦСКА – 37
22:24
Волейбольная «Ленинградка» не смогла выиграть ни одной партии у клуба «Динамо-Ак Барс» в матче 3-го тура женской Суперлиги
20:54
Госдума приняла в I чтении проект о запрете усыновления в страны, где разрешена смена пола
13:51
Военных приграничных регионов приравняли к участникам СВО
13:35
Началась реконструкция теплосетей возле "Удельной"
13:28
Роботы в Петербурге помогут быстрее отвечать на вопросы петербуржцев
13:06
В Приморском районе 13-летняя девочка погибла при падении с 17-го этажа
13:03
Власти подключают ИИ
12:26
В Ленобласти поймали подозреваемого в поджоге дачного дома в деревне Новопятницкое
12:13
Во Всеволожске мужчина на «Волге Сайбер» сбил 14-летнюю девочку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Google ограничил создание новых аккаунтов для пользователей из России – Минцифры

Google ограничил создание новых аккаунтов для пользователей из России – Минцифры

0
59
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Российские пользователи столкнулись с проблемами при создании нового аккаунта, регистрация пользователей недоступна.

Google ограничил возможность создания новых аккаунтов для пользователей из России, сообщили журналистам в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», – заявили в ведомстве.

В Минцифры добавили, что «СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится».

Компания решила приступить к исполнению введенных ранее в отношении России санкций, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«При этом новый санкционный пакет Минфина США не должен затронуть массовое использование продуктов иностранных компаний. Власти США запретили оказывать услуги по ИТ-консалтингу, а также по оказанию услуг облачных сервисов для отечественного корпоративного сектора. Блокировка облачных сервисов для компаний уже идет. Действия Google в этом случае выглядят безответственно, прежде всего, по отношению к российским пользователям», – отмечает депутат.

Ранее российские пользователи также сталкивались с невозможностью регистрации, в частности, сервис не позволял подтвердить аккаунт.

«На тот момент компания также не сделала никаких заявлений и никак не объяснила свою позицию. Аналитики рынка предполагали, что нарушение функционала – следствие масштабного сбоя или окончания соглашений с местными компаниями об отправке бесплатных СМС-сообщений, необходимых для авторизации. Но, как мы видим, история повторяется. Видимо, ИТ-гигант окончательно уходит с одного из крупнейших рынков», – отметил Немкин.

Тем не менее, считает депутат, российские пользователи вряд ли многое от этого потеряют.

«Российские пользователи еще до 2022 года отдавали предпочтение отечественным сервисам, прежде всего почтовым. Сильно «провисал» сегмент поисковых систем, но уже в этом году в «Яндексе» сообщили о том, что компания опередила Google по популярности использования. При этом даже в тех сегментах, где Google стоит по умолчанию», – рассказал депутат.

В Минцифры России порекомендовали пользователям продуктов Google сделать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы. Сейчас нужно обеспечить безопасность собственных данных и, помимо резервного копирования, следует удалить чувствительную информацию, также рекомендует Немкин.

«Сложившейся ситуацией абсолютно точно воспользуются хакеры и мошенники, поэтому нужно быть предельно внимательным», – пояснил он.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-10-2023, 10:08
Двухфакторная аутентификация на госуслугах становится обязательной
17-07-2024, 11:52
Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с российских YouTube-каналов
28-05-2024, 16:47
Первая версия Цифрового кодекса может появиться уже через год
10-09-2024, 13:30
В России пожаловались на невозможность зарегистрироваться в Google-почте
29-01-2024, 09:55
Суд обязал Google вернуть приложение 2ГИС в Google Play
19-04-2024, 11:47
Каким провайдерам хостинга сегодня можно работать в РФ?

Происшествия на дорогах

0
92
Сегодня, 11:40
В Кировском районе самокатчик сбил девушку на остановке
0
145
Вчера, 12:13
Во Всеволожске мужчина на «Волге Сайбер» сбил 14-летнюю девочку
0
208
24-09-2024, 11:53
В Ломоносовском районе в ДТП пострадали пострадал водитель «Шкоды» и двое несовершеннолетних пассажиров
0
209
24-09-2024, 11:47
В Ленобласти водитель «Лада Ларгус» погиб вылетев в кювет
Наверх