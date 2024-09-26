Google ограничил создание новых аккаунтов для пользователей из России – Минцифры

Google ограничил возможность создания новых аккаунтов для пользователей из России, сообщили журналистам в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», – заявили в ведомстве.

В Минцифры добавили, что «СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится».

Компания решила приступить к исполнению введенных ранее в отношении России санкций, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«При этом новый санкционный пакет Минфина США не должен затронуть массовое использование продуктов иностранных компаний. Власти США запретили оказывать услуги по ИТ-консалтингу, а также по оказанию услуг облачных сервисов для отечественного корпоративного сектора. Блокировка облачных сервисов для компаний уже идет. Действия Google в этом случае выглядят безответственно, прежде всего, по отношению к российским пользователям», – отмечает депутат.

Ранее российские пользователи также сталкивались с невозможностью регистрации, в частности, сервис не позволял подтвердить аккаунт.

«На тот момент компания также не сделала никаких заявлений и никак не объяснила свою позицию. Аналитики рынка предполагали, что нарушение функционала – следствие масштабного сбоя или окончания соглашений с местными компаниями об отправке бесплатных СМС-сообщений, необходимых для авторизации. Но, как мы видим, история повторяется. Видимо, ИТ-гигант окончательно уходит с одного из крупнейших рынков», – отметил Немкин.

Тем не менее, считает депутат, российские пользователи вряд ли многое от этого потеряют.

«Российские пользователи еще до 2022 года отдавали предпочтение отечественным сервисам, прежде всего почтовым. Сильно «провисал» сегмент поисковых систем, но уже в этом году в «Яндексе» сообщили о том, что компания опередила Google по популярности использования. При этом даже в тех сегментах, где Google стоит по умолчанию», – рассказал депутат.

В Минцифры России порекомендовали пользователям продуктов Google сделать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы. Сейчас нужно обеспечить безопасность собственных данных и, помимо резервного копирования, следует удалить чувствительную информацию, также рекомендует Немкин.

«Сложившейся ситуацией абсолютно точно воспользуются хакеры и мошенники, поэтому нужно быть предельно внимательным», – пояснил он.