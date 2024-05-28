Первая версия Цифрового кодекса может появиться уже через год

Первую версию Цифрового кодекса могут представить уже через год, в середине 2025 года. Он должен стать сводом всего законодательного регулирования, которое касается вопросов цифровизации, развития, использования цифровых технологий, защиты данных.

Минцифры рассчитывает представить первую версию Цифрового кодекса уже в середине 2025 года и внести проект для обсуждения на площадке Госдумы до конца следующего года. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Это фундаментальная история, очень большая сложная, комплексная. К Кодексу предъявляется значительно больший объем требований. Мы надеемся, что в середине следующего года мы представим первую версию. И надеемся, что до конца следующего года мы сможем уже внести на площадку Думы», — сказал он на конференции TAdviser SummIT.

Шадаев также отметил, что Цифровой кодекс станет сводом «всего законодательного регулирования, которое касается вопросов цифровизации, развития, использования цифровых технологий, защиты данных».

Создание Цифрового кодекса для регулирования отношений в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий вошло в Стратегию развития отрасли связи до 2035 года.

Основная цель создания Цифрового кодекса – упорядочить все уже существующие и находящиеся в проработке инициативы, связанные с регулированием процесса цифровизации, а также упорядочить правовые нормы в части регулирования сферы информационных технологий и связи, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Сейчас над Цифровым кодексом уже работает большая межведомственная рабочая группа, в которую входят депутаты, сенаторы, отраслевые объединения и ИТ-компании. Все мы понимаем, что, в первую очередь, такой документ должен устранить правовые пробелы, которые возникли в связи с расширением использования цифровых технологий — это важно как для бизнеса, так и для граждан. Кроме того, создание Цифрового кодекса усилит защиту прав и интересов граждан и организаций в цифровой сфере, создаст благоприятные условия для развития новых технологий. Новый кодекс позволит быстрее и качественнее предоставлять госуслуги гражданам, снизить бюджетные расходы на создание информсистем, сделать взаимодействие государства и пользователей прозрачнее. Это абсолютно точно положительно скажется на развитии ИТ-сферы в целом и отдельных ее сегментов в частности», - отметил он.

Разработка этого документа – одно из ключевых направлений работы для всей сферы ИТ сегодня, потому что его необходимость действительно назрела давно, добавил Немкин.

«Уже сегодня можно уверенно сказать, что вся ИТ-индустрия очень ждёт появления Кодекса. Уверен, при консолидации усилий разных институтов власти и общества его получится сделать действительно рабочим инструментом для всех. К его разработке мы впоследствии также привлечем и самих пользователей, так как без учета их предложений и мнений, на мой взгляд, кодекс будет неполным», - заключил он.