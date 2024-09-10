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Питерец.ру » Общество » В России пожаловались на невозможность зарегистрироваться в Google-почте

В России пожаловались на невозможность зарегистрироваться в Google-почте

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
ИТ-гигант не позволяет завершить регистрацию аккаунта при использовании российских номеров, пишет ТАСС. Заблокирован ли функционал или речь идет о сбое – пока непонятно.

Российские пользователи сообщили о том, что провести проверку подлинности аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера фактически невозможно.
Отмечается, что сервис позволяет сделать все шаги для регистрации нового аккаунта, в том числе – выбрать имя пользователя, дату его рождения и пол, придумать название для почты, а также пароль к ней. При этом подтвердить новую учетную запись сервис не позволяет: при вводе российского номера появляется сообщение – «этот номер нельзя использовать для подтверждения».
По словам пользователей, обойти возникший барьер невозможно даже с использованием VPN-сервисов.
О том, что невозможность регистрации в сервисе – результат масштабного сбоя или блокировки, сказать пока сложно, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Может быть и третий вариант – тестирование блокировки какого-либо функционала, что повлекло за собой нарушение в работе инфраструктуры системы. Все-таки, в отличие от других ушедших сервисов, у Google остаётся возможность выбора российского телефонного кода – +7», – напомнил он.

Ранее Минфин США обнародовал новый санкционный пакет, который также касается отрасли информационных технологий. Власти США запретили оказывать услуги по ИТ-консалтингу, а также использовать облачные сервисы. Санкции должны вступить в силу уже 12 сентября.
По словам Немкина, введенные ограничения касаются бизнес-сферы.

«Они ориентированы на остановку бизнес-процессов. Microsoft уже приступил к реализации блокировок известных облачных офисных сервисов. Google также начал ограничивать предоставление облачных услуг сервиса BigQuery (программное обеспечение, специализирующееся на обработке больших данных – прим.). Тезис о блокировке или запрете сервисов для массового использования со стороны западных властей хоть и звучит, но пока что реальных действий не последовало», – считает депутат.

По словам Немкина, могла случиться та же история, что и с работой видеохостинга YouTube.

«Условно говоря, у Google просто закончился договор с компанией, которая осуществляла отправку бесплатных SMS-кодов. Ввиду отсутствия полноценного представительства в России, Google просто не может заключить новые договорные обязательства», – отметил он.

Зимой 2024 года «Яндекс» сообщал, что опередил американскую площадку на всех платформах. Даже на iPhone, где Google стоит по умолчанию, «Яндекс» превысил долю в 50%.

«Популярность Google в России постепенно снижается, и это неизбежный шаг в текущих условиях.. Раньше учетные записи в Google были нужны даже не для использования самих сервисов компании, а для бесшовной аутентификации во многих ИТ-продуктах. Сейчас то же самое можно сделать и с помощью отечественных решений», – заключил Немкин.
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