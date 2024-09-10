В России пожаловались на невозможность зарегистрироваться в Google-почте

Российские пользователи сообщили о том, что провести проверку подлинности аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера фактически невозможно.
Отмечается, что сервис позволяет сделать все шаги для регистрации нового аккаунта, в том числе – выбрать имя пользователя, дату его рождения и пол, придумать название для почты, а также пароль к ней. При этом подтвердить новую учетную запись сервис не позволяет: при вводе российского номера появляется сообщение – «этот номер нельзя использовать для подтверждения».
По словам пользователей, обойти возникший барьер невозможно даже с использованием VPN-сервисов.
О том, что невозможность регистрации в сервисе – результат масштабного сбоя или блокировки, сказать пока сложно, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Ранее Минфин США обнародовал новый санкционный пакет, который также касается отрасли информационных технологий. Власти США запретили оказывать услуги по ИТ-консалтингу, а также использовать облачные сервисы. Санкции должны вступить в силу уже 12 сентября.
По словам Немкина, введенные ограничения касаются бизнес-сферы.
По словам Немкина, могла случиться та же история, что и с работой видеохостинга YouTube.
Зимой 2024 года «Яндекс» сообщал, что опередил американскую площадку на всех платформах. Даже на iPhone, где Google стоит по умолчанию, «Яндекс» превысил долю в 50%.