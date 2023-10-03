Двухфакторная аутентификация на госуслугах становится обязательной

Для повышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты их персональных данных Минцифры вводит дополнительное подтверждение для входа на Госуслуги. С 1 октября оно стало обязательным для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись.

Как сообщается в телеграм-канале Минцифры, проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время примет правительство РФ. После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкина (фракция «Единая Россия») пояснил, что двухфакторная аутентификация на Госуслугах - это метод идентификации пользователя при помощи запроса для входа двух разных типов данных, что обеспечивает более эффективную защиту аккаунта от несанкционированного проникновения. «C 1 марта были внесены изменения, позволяющие использовать второй фактор для входа на Госуcлуги, с 1 октября он стал обязательным для всех новых пользователей и тех, кто восстанавливает учетную запись. Вскоре второй фактор станет обязательным для всех пользователей портала. Такие изменения направлены на повышение информационной безопасности персональных данных пользователей», - прокомментировал Немкин.

Он также напомнил, что чаще всего в качестве второго фактора для входа на портал выступает СМС-код или одноразовый код из ТОТР-приложения. «Госуслуги, ввиду их социальной значимости и популярности среди граждан, становятся объектом действий злоумышленников. Обращаю внимание, что сотрудники Госуслуг не звонят и не спрашивают код из СМС. Главное правило двухфакторной аутентификации: никогда никому не сообщайте второй фактор, к примеру, код из СМС», - добавил парламентарий.