Старые сим-карты понадобились мошенникам

Покупка сим-карт, вновь поступивших в продажу – еще одна мошенническая схема, благодаря которой злоумышленники могут получить доступ к онлайн-сервисам бывшего владельца.

«Злоумышленники используют эти сим-карты для восстановления доступа к учетным записям различных онлайн-сервисов. Это может привести к утечке конфиденциальной информации — в том числе паспортных данных, а также информации о недвижимости и автомобилях», – рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Номер телефона – первое, что потребует не только онлайн, но и оффлайн сервис при регистрации или получении услуги, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Если раньше при регистрации сервисы запрашивали, например, данные электронной почты, то сейчас основной способ идентификации пользователя – номер телефона. Поэтому потенциально в руках злоумышленников может оказаться большой массив онлайн-площадок, на которых можно без труда получить не только персональные данные пользователя, но и украсть его денежные средства. Особенно, если злоумышленники обладают информацией о банковских счетах и картах человека – ее сейчас также можно найти в многочисленных утечках», – рассказал депутат.

По словам Немкина, в данном сценарии злоумышленники могут получить доступ и к порталу «Госуслуги».

«Если аккаунт портала привязан к старому номеру телефона, а у злоумышленника есть данные, например, об ИНН жертвы, то ему ничего не мешает сменить параметры входа и какое-то время иметь доступ к вашим аккаунтам», – пояснил он.

В худшем случае мошенник сможет оформить на имя пользователя кредиты на финансовых площадках, добавил депутат.

Как рассказал «Известиям» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, получить сим-карту с номером, который использовался ранее, злоумышленники могут на теневых площадках или же самостоятельно проверив, не зарегистрирован ли полученный номер на самых часто используемых ресурсах. Полноценных данных о количестве «старых» сим-карт на отечественном рынке на сегодняшний день нет. Ранее эксперты компании Yota сообщали, что до 60% номеров, продающихся в салонах сотовой связи, используются повторно. При этом узнать о том, что номер уже был в пользовании, абонент может только в том случае, если самостоятельно попытается пробить его в открытых источниках.

На сегодняшний день россияне все чаще переносят телефонные номера. По данным Научно-исследовательского института «Радио», в 2023 году спрос на услугу по переносу номера к другому оператору вырос на 50% – ей воспользовались 16 млн граждан страны.

«Сейчас формат переноса номера в сравнении с покупкой нового более востребованный – это факт, который можно объяснить банальным удобством – не нужно ничего переносить, и есть возможность сохранить все контакты. Я бы, пожалуй, рекомендовал придерживаться именно этой стратегии. Такой подход заранее избавит от рисков, связанных с использованными ранее номерами», – подчеркнул Немкин.

В МВД напомнили, что при смене абонентских данных, прошлый телефонный номер следует открепить от ключевых онлайн-сервисов.

«Это делают далеко не все пользователи. Например, есть очень много случаев, когда аккаунты граждан в социальных сетях прикреплены к номерам, которые не используются годами. И это несмотря на то, что сервисы, как правило, время от времени напоминают о необходимости актуализации данных. Поэтому в части информирования населения о подобных рисках также нужно работать», – считает Немкин.