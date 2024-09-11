ента новостей

17:34
Старые сим-карты понадобились мошенникам
17:32
На трассе «Сортавала» в районе Сосново полностью перекроют движение
17:27
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке малых ракетных кораблей «Наро-Фоминск», «Град» и буксира
13:03
СПб в лидерах по сбережениям граждан
12:30
В Невском районе байкер сбил пешехода
11:00
В Приморском районе «КАМАЗ» сбил курьера доставки на велосипеде
10:48
В центре Петербурга неадекват с ножом напал на оператора фиксации нарушений правил парковки
10:41
В Кронштадте пожилая женщина стала жертвой мошенников и участвовала в обмане пенсионеров
09:59
В Ленобласти водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с лосем
09:12
Наука не должна отрываться от религии
08:34
В СПб 18 тысяч алкоголиков
00:16
«Ленинградец» в 8-м туре второй лиги вёл 2:0 в матче с «Калугой», но трижды пропустил и добился очередной ничьей
19:51
На трассе А-121 «Сортавала» введут реверсивное движение
19:41
«СКА-Нева» победила в овертайме «Ижсталь» со счётом 2:1, победную шайбу забросил Семён Демидов
18:23
Ковид все еще остается
17:59
Выросли судебные пошлины при долгах ЖКХ
13:30
В России пожаловались на невозможность зарегистрироваться в Google-почте
13:12
В Колпино в ДТП каршерингового автомобиля с автобусом пострадало 4 человека
12:39
Сети 5G будут работать на отечественных базовых станциях
12:36
В Петербурге отметили 106-ю годовщину формирования военно-политических органов Росгвардии
12:35
Два съезда на развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют в период 11 по 16 сентября
12:32
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке яхты «Штормовая Чайка»
09:56
В Красносельском районе 17-летний мигрант изнасиловал 12-летнюю соотечественницу
09:17
На Ленинском проспекте «Лада Гранта» сбила 9-летнего мальчика
09:09
На улице Пионерстроя мигрант ограбил женщину
09:04
Сеть «Леонардо» испытывает сложности
08:20
Бельский высказался о Беглове
01:46
Бессилие атаки СКА в Ярославле: вратарь «Локомотива» Даниил Исаев не пропустил и помог команде Игоря Никитина победить петербургский клуб со счётом 2:0
20:18
ВХЛ: петербургское «Динамо» разгромило в гостях «Торос» 5:0, «сухарь» оформил голкипер-новичок Евгений Ярославлев
19:38
Петербургский мини-футбольный «Кристалл» дважды проиграл «КПРФ» в Климовске – 1:4 и 4:5
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Старые сим-карты понадобились мошенникам

Старые сим-карты понадобились мошенникам

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Злоумышленники активно приобретают сим-карты, поступившие на повторную продажу, предупреждают в МВД.

Покупка сим-карт, вновь поступивших в продажу – еще одна мошенническая схема, благодаря которой злоумышленники могут получить доступ к онлайн-сервисам бывшего владельца.

«Злоумышленники используют эти сим-карты для восстановления доступа к учетным записям различных онлайн-сервисов. Это может привести к утечке конфиденциальной информации — в том числе паспортных данных, а также информации о недвижимости и автомобилях», – рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Номер телефона – первое, что потребует не только онлайн, но и оффлайн сервис при регистрации или получении услуги, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Если раньше при регистрации сервисы запрашивали, например, данные электронной почты, то сейчас основной способ идентификации пользователя – номер телефона. Поэтому потенциально в руках злоумышленников может оказаться большой массив онлайн-площадок, на которых можно без труда получить не только персональные данные пользователя, но и украсть его денежные средства. Особенно, если злоумышленники обладают информацией о банковских счетах и картах человека – ее сейчас также можно найти в многочисленных утечках», – рассказал депутат.

По словам Немкина, в данном сценарии злоумышленники могут получить доступ и к порталу «Госуслуги».

«Если аккаунт портала привязан к старому номеру телефона, а у злоумышленника есть данные, например, об ИНН жертвы, то ему ничего не мешает сменить параметры входа и какое-то время иметь доступ к вашим аккаунтам», – пояснил он.

В худшем случае мошенник сможет оформить на имя пользователя кредиты на финансовых площадках, добавил депутат.
Как рассказал «Известиям» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, получить сим-карту с номером, который использовался ранее, злоумышленники могут на теневых площадках или же самостоятельно проверив, не зарегистрирован ли полученный номер на самых часто используемых ресурсах. Полноценных данных о количестве «старых» сим-карт на отечественном рынке на сегодняшний день нет. Ранее эксперты компании Yota сообщали, что до 60% номеров, продающихся в салонах сотовой связи, используются повторно. При этом узнать о том, что номер уже был в пользовании, абонент может только в том случае, если самостоятельно попытается пробить его в открытых источниках.
На сегодняшний день россияне все чаще переносят телефонные номера. По данным Научно-исследовательского института «Радио», в 2023 году спрос на услугу по переносу номера к другому оператору вырос на 50% – ей воспользовались 16 млн граждан страны.

«Сейчас формат переноса номера в сравнении с покупкой нового более востребованный – это факт, который можно объяснить банальным удобством – не нужно ничего переносить, и есть возможность сохранить все контакты. Я бы, пожалуй, рекомендовал придерживаться именно этой стратегии. Такой подход заранее избавит от рисков, связанных с использованными ранее номерами», – подчеркнул Немкин.

В МВД напомнили, что при смене абонентских данных, прошлый телефонный номер следует открепить от ключевых онлайн-сервисов.

«Это делают далеко не все пользователи. Например, есть очень много случаев, когда аккаунты граждан в социальных сетях прикреплены к номерам, которые не используются годами. И это несмотря на то, что сервисы, как правило, время от времени напоминают о необходимости актуализации данных. Поэтому в части информирования населения о подобных рисках также нужно работать», – считает Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-05-2024, 11:05
В Госдуме пояснили, чем могут быть опасны сим-карты «с прошлым»
24-06-2024, 10:12
Сетевые мошенники начали представляться службой техподдержки
20-03-2024, 17:12
При покупке сим-карты нужно проверять историю ее использования, чтобы защитить себя от спама
16-05-2024, 09:22
Данные россиян будут обезличивать
22-09-2023, 12:52
Новый способ борьбы с мошенниками: уже через год виртуальные мобильные номера будут запрещены
13-05-2024, 13:36
Мошенники могут взломать ваше устройство через Wi-Fi-роутер

Происшествия на дорогах

0
66
Сегодня, 12:30
В Невском районе байкер сбил пешехода
0
68
Сегодня, 11:00
В Приморском районе «КАМАЗ» сбил курьера доставки на велосипеде
0
81
Сегодня, 09:59
В Ленобласти водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с лосем
0
154
Вчера, 13:12
В Колпино в ДТП каршерингового автомобиля с автобусом пострадало 4 человека
Наверх