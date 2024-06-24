Сетевые мошенники начали представляться службой техподдержки

По данным специалистов компании R-Vision, злоумышленники начали выдавать себя за сотрудников служб технической поддержки различных компаний. Аналитики R-Vision отметили, что ключевая цель подобных атак – получение доступа к конфиденциальным данным. В компании подчеркнули, что для этого злоумышленники используют два основных сценария.

В рамках первого сценария сотрудникам организации направляется письмо, в котором сообщается о смене доменного адреса внутренних рабочих систем.

«Злоумышленники просят сотрудников перейти по ссылке на якобы новый адрес сервиса, чтобы проверить доступ к своим проектам. При этом мошенники просят использовать корпоративные пароли», – рассказал инженер по информационной безопасности компании R-Vision Игорь Швецов.

Также некоторым сотрудникам направляется информация о якобы выборочном тестировании перехода пользователей на новый алгоритм шифрования при работе с почтой.

При этом атаки киберпреступников носят целевой характер. Так, письма направляются конкретным пользователям от реально существующего в организации человека. Кроме того, злоумышленники называют реальные сервисы, которые применяются в компании.

Злоумышленники уже давно перешли к реализации персонализированных фишинговых атак, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Это связано с их эффективностью. Выступая от имени человека, который реально есть в компании, а также упоминая существующие в организации корпоративные сервисы, они повышают доверие к подобным письмам кратно. Эффективность стратегии подтверждается и статистически – каждый десятый киберинцидент – следствие неправильных действий персонала», – рассказал депутат.

По словам Немкина, фишинговые рассылки могут отправляться с реального корпоративного почтового адреса той или иной организации.

«Для этого злоумышленникам достаточно взломать только один аккаунт. По данным аналитиков рынка, в большинстве своем успех кибератак в 30% случаев связан со слабыми паролями сотрудников компании. Это самое большое значение в сравнении с остальными категориями. Поэтому создавать сложные пароли для корпоративных сервисов, в особенности для электронной почты, крайне важно. Кроме того, важно и не использовать данные почты для регистрации на сторонних сервисах», – отметил депутат.

Сегодня необходимо развивать в России направление Security Awareness, считает Немкин.

«Это образовательные курсы, направленные на развитие у работников цифровых компетенций, в том числе и в части информационной безопасности. В России подобные платформы уже есть и должны быть интегрированы в существующие системы корпоративного обучения», – отметил он.