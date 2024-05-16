Данные россиян будут обезличивать

Необходимо решить вопрос обезличивания больших данных для того, чтобы исключить нанесение ущерба гражданам из-за утечек информации о них, заявил кандидат на должность главы Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Для развития технологий искусственного интеллекта большие данные являются необходимой питательной средой: если не будет больших данных, датасетов, технологии развиваться быстро не будут, – отметил он. - Через это озеро данных будет обеспечиваться лимитированный доступ разработчиков к соответствующим датасетам для развития своих технологий».

По его словам, задача включена в нацпроект «Экономика данных», и ее реализация начнется с 2025 года.

Напомним, что законопроект об обезличенных данных, предполагающий поправки в Федеральный закон «О персональных данных», был внесен комитетом Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи еще летом 2020 года и был принят в первом чтении в феврале 2021 года. В конце 2023 года Президент РФ Владимир Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение внесенных поправок.

Новая версия законопроекта предполагает создание государственного хранилища персональных данных, в которое бизнес будет загружать имеющиеся сведения о своих пользователях, поясняет член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В дальнейшем данные хранилища будут обезличиваться, а доступ к ним смогут получить государственные органы и разработчики сервисов искусственного интеллекта», – отметил он.

Пока что отрасль продолжает дискутировать на тему того, что считать персональными данными, а что нет, продолжил Немкин.

«Текущая версия поправок определяет обезличенные данные как разновидность персональных и, российский бизнес этого опасается. Эксперты отмечают, что это может привести к необоснованным регуляторным требованиям в отношении обработки обезличенной информации. Для корпоративной отрасли обезличенные данные – это информация, которую невозможно персонализировать», – пояснил депутат.

По словам Немкина, для государства обезличенные сведения все равно считаются персональными. «Это связано с сохраняющимся риском идентификации пользователя, особенно в случае попыток сопоставления данных», – пояснил депутат.

Но компромисс в этом вопросе возможен.

«Он заключается в выборе эффективной модели обезличивания данных, которая минимизирует существующие риски. Напомню, что в 2023 году мошенники вновь установили рекорд и украли у россиян 15,8 млрд рублей. В условиях беспрецедентного развития и кибермошенничества, и утечек данных, сохранность пользовательской информации должна стать абсолютным приоритетом не только для государства, но и для бизнеса. Цифровизация не может быть «бездумной» и не учитывать мнение самих граждан», – подчеркнул Немкин.