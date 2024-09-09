Названы страхи россиян в интернет-пространстве

В Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявили, что в цифровом пространстве у россиян есть две ключевых фобии. Первая – страх стать жертвой обмана, вторая – стать жертвой преследования. Об этом рассказал НСН директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

«Один из главных страхов – мол, как только внедрят чипы, начнут следить, что ты тот самый человек, который всем нужен – вот такая цифровая паранойя. Второе семейство фобий связано с фейковой информацией и запросом на ее валидизацию. Этим валидизатором являются крупные медиахолдинги, и запрос на эту работу в обществе все больше возрастает. Это страх того, что вас обманут», – сказал Родин.

Боязнь быть обманутым в интернете – нормальная реакция на количество недостоверной информации, которая сегодня распространяется в сети, уверен член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Причем практически во всех сферах жизни: от кулинарии до новостной повестки. В последнее время значимым вызовом для всех нас стало распространение недостоверной информации на социально-значимую тематику, однако сейчас ее количество постепенно снижается», – отмечает депутат.

Ранее в АНО «Диалог» сообщили, что в 2024 году количество фейковой информации в сети снизилось с ожидаемых 15 млн до 8 млн. При этом количество уникальных фейков аналитики оценили в 4 млн.

«При этом вектор распространения дезинформации сменился и потенциально стал еще опаснее – речь об активном использовании технологии дипфейков. Сейчас для завоевания доверия злоумышленники активно создают цифровые копии лидеров общественного мнения. Кстати, технологии искусственного интеллекта (ИИ) используются и для автоматизации создания фейковых официальных документов», – отметил депутат.

По данным Сбера, с начала 2024 года количество дипфейков в сети увеличилось в 30 раз.

«Здесь ключевая проблема еще и в том, что дипфейки активно используются для частных атак на граждан. Прежде всего, в мошеннических целях. Основной сценарий атак выглядит следующим образом: злоумышленники подделывают голос человека и просят осуществить денежный перевод, утверждая, что тот якобы столкнулся с серьезными проблемами. Предварительно они взламывают аккаунт человека в социальных сетях или мессенджерах и анализируют отправленные им голосовые сообщения, что позволяет без труда смоделировать голос. По мнению аналитиков, доля мошеннических атак в сети, где активно задействован ИИ, в ближайшем будущем будет только расти», – подчеркнул депутат.

По словам Немкина, страх «чипирования» можно считать традиционным.

«Долгое время, например, россияне крайне подозрительно относились к развитию ИИ. Тезисы о том, что технология обязательно заменит человека, были, наверное, самыми распространёнными. В отношении чипирования действует та же логика. Хотя оснований для этого нет. Развитие направления сейчас связано с высокотехнологичными разработками в сфере медицины – там, где речь идет о жизни человека», – пояснил депутат.

Подобные фобии следует устранять за счет повышения цифровой грамотности россиян, считает Немкин.

«Список фобий на самом деле более широк. Работу с такими страхами следует вести в рамках цифрового просвещения. Доверие к технологиям – один из основных факторов их полноценного развития. Кроме того, развитие навыков цифровой грамотности позволит предупредить о реальных рисках цифры и научить их эффективно нивелировать», – считает депутат.

Немкин также отметил, что необходимо работать и на уровне законодательства, в том числе в сфере регулирования дипфейков.