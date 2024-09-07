Петербурженку обманули на 20 тыс. долларов

«Питерец.ру» сообщает, что 72-летняя петербурженка стала жертвой мошенников, из-за чего лишилась 20 тыс. $. Сначала ей написал человек, представившийся экс-работодателем.

Он сообщил, что якобы проходит опрос по поводу поддержки Украины. Затем с пенсионеркой связался мошенник, представившийся сотрудником Росмониторинга, который заявил, что в отношении женщины ведется следствие, так как выяснилось, что она помогала ВСУ. Напуганная петербурженка взяла свои сбережения и передала их пришедшему курьеру, который как раз ожидал за дверью.

Поняв, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.