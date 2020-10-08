ента новостей

14:42
Школьники Форносово вспомнили правила пожарной безопасности
12:25
В Ленобласти откроют памятник Рериху
12:19
В парке имени 300-летия Петербурга заложена юбилейная аллея из 75 клёнов
11:36
В Ленобласти у наркоторговцев изъяли оружие
10:50
Добровольцы Петербурга объединяют молодежь и старшее поколение
10:10
Депутаты без масок?
09:23
Депутат высказался о новых ограничениях
19:51
Как НКО дотянуться до звезд
19:47
Петербург ищет волонтеров для музеев
12:00
В Ленобласти из храма похитили пожертвования прихожан
11:14
В Петербурге подросток погиб при падении с 7-го этажа
11:10
Михаил Романов поблагодарил сотрудников ОМОНа за самоотверженную службу
11:09
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
10:45
В Ленобласти обнаружили схрон оружия
10:20
Когда закончится эпидемия
09:54
Сколько будет стоить вакцина?
00:50
Бразилец Вендел – неожиданный и дорогой новичок «Зенита»
19:05
О традициях разных культур детям расскажут на «Северном балу»
19:01
В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО отдали воинские почести на похоронах Героя Советского Союза Александра Семенова
14:10
Спортсменка из Ленобласти взяла дубль на Первенстве России по ушу-таолу
11:51
Студенты-медики - профессиональная помощь врачам
11:46
В Петербурге представлен проект развития парка ЗВО «Патриот»
11:43
Как стать волонтером #МыВместе
10:19
В Петербурге задержаны грабители «Пятерочки», ранившие ножом покупателя
08:08
Алкоголь на работе
22:03
Что с массовой вакцинацией?
19:27
Коронавирус культуре не страшен: музеи переориентируются на внутренний туризм
11:53
В Петербурге жертвой аферистов стал производитель БАДов
11:48
В Петербурге фигурантам дела о незаконной миграции избрана мера пресечения
11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти у наркоторговцев изъяли оружие

В Ленобласти у наркоторговцев изъяли оружие

0
50
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Полицейскими установлен дополнительный эпизод противоправной деятельности организованной группы, в состав которой входила 67-летняя женщина.

Как сообщалось ранее, оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России была пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей сбыт наркотического средства «метадон». Для этого на территории Лодейнопольского и Подпорожского районов Ленинградской области злоумышленники использовали тайники-закладки. Было установлено, что в указанную группу входят шесть человек в возрасте от 37 до 67 лет. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических веществ).

5 октября 2020 года при отработке указанных граждан на причастность к иным эпизодам противоправной деятельности сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по месту жительства участников организованной группы был обнаружен тайник. По итогам его обследования полицейские изъяли 112,33 грамма наркотического средства «метадон», а также 79 патронов и нарезной самодельный пистолет с двумя магазинами.

Проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Мера пресечения участникам преступной группы не изменились: пятеро злоумышленников заключены под стражу, 67-летняя участница организованной группы находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

31-07-2020, 13:24
В Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков
9-07-2020, 11:45
В Петербурге изъята из оборота крупная партия наркотиков
13-04-2020, 19:18
В Петербурге задержали наркосбытчиков
28-09-2020, 13:38
В Петербурге задержан мужчина, получивший на почте посылку с 12 килограммами сильнодействующего вещества.
17-10-2017, 13:48
В Петербурге изъяли крупную партию наркотиков
2-08-2018, 09:55
В Петербурге задержаны торговцы метадоном

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
165
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
0
335
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
374
24-09-2020, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
496
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
Наверх