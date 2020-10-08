В Ленобласти у наркоторговцев изъяли оружие

Как сообщалось ранее, оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России была пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей сбыт наркотического средства «метадон». Для этого на территории Лодейнопольского и Подпорожского районов Ленинградской области злоумышленники использовали тайники-закладки. Было установлено, что в указанную группу входят шесть человек в возрасте от 37 до 67 лет. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических веществ).

5 октября 2020 года при отработке указанных граждан на причастность к иным эпизодам противоправной деятельности сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по месту жительства участников организованной группы был обнаружен тайник. По итогам его обследования полицейские изъяли 112,33 грамма наркотического средства «метадон», а также 79 патронов и нарезной самодельный пистолет с двумя магазинами.

Проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Мера пресечения участникам преступной группы не изменились: пятеро злоумышленников заключены под стражу, 67-летняя участница организованной группы находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.