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Питерец.ру » Происшествия » Задержан бывший начальник управления по вопросам миграции регионального управления МВД

Задержан бывший начальник управления по вопросам миграции регионального управления МВД

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД

Главное следственное управление СК России по Петербургу начало расследование уголовного дела против бывшего начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Ему предъявляются обвинения в превышении должностных полномочий, согласно статье 286 УК РФ.

По информации следствия, подозреваемый в период с января 2020 года по январь 2023 года, пользуясь своим служебным положением, участвовал в незаконной деятельности организованной преступной группы, помогая фиктивно регистрировать иностранных граждан на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В результате его незаконных действий на фиктивный миграционный учет были поставлены 16 251 иностранный гражданин. Из них 3 166 человек ранее привлекались к административной ответственности, а 76 человек были привлечены к уголовной ответственности, включая за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Совместно с сотрудниками ФСБ и Управления собственной безопасности полицейского Главка, следствие провело ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В результате этих действий подозреваемый был задержан 13 декабря 2023 года на территории Московской области.

Сейчас его доставят в Санкт-Петербург, где будут проведены необходимые следственные действия. Вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения в настоящее время находится на рассмотрении.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: СК по Петербургу
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