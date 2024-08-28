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Питерец.ру » Общество » ФАС возбудила дело в отношении операторов связи за роуминг в Крыму

ФАС возбудила дело в отношении операторов связи за роуминг в Крыму

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
По данным регулятора, операторы связи – МТС, «МегаФон» и «Билайн» сохранили сбор дополнительной платы сверх абонентского платежа на территории Крыма и Севастополя.

По данным регулятора, операторы связи – МТС, «МегаФон» и «Билайн» сохранили сбор дополнительной платы сверх абонентского платежа на территории Крыма и Севастополя. 
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала прекратить взимать дополнительную плату сверх абонентского платежа в Крыму и Севастополе. Из данных регулятора следует, что большинство операторов большой четверки – МТС, «Мегафон» и «Билайн» –сохранили соответствующий сбор. В отношении них возбуждены дела. 
«В случае установления вины по итогам рассмотрения антимонопольных дел компаниям может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет», – отметили в пресс-службе регулятора. 
В ФАС подчеркнули, что на сегодняшний день идет работа по выравниванию тарифов на услуги связи при поездках по России к уровню домашнего субъекта.
Как жители полуострова, так и туристы ежегодно сталкиваются с переплатами за услуги связи, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Это проблема, которая обсуждалась уже не раз. При этом некоторые операторы поступают хитро – списывают денежную плату не за пользование тарифом, а, например, за пользование дополнительными услугами», – рассказал депутат. 
Как напомнил Немкин, внутрироссийский роуминг был отменен еще в 2019 году. «Из поправок к закону «О связи» следует, что оператор связи в локальной сети должен устанавливать одинаковые условия оказания услуг связи каждому абоненту нашей страны, вне зависимости от характера его территориального проживания и места пребывания. Закон должен исполняться неукоснительно», – подчеркнул депутат. 
Сохранение роуминга возможно только в том случае, если у оператора связи нет технической возможности к указанному сроку подготовить соответствующую инфраструктуру. «В настоящий момент на территории полуострова созданы все необходимые условия для поддержания цен на уровне домашнего региона. Мотивация операторов объясняется простым желанием «заработать», другие причины подобных действий найти трудно. Надеюсь, что вмешательство ФАС повлияет на позицию компаний», – заключил Немкин. 

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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