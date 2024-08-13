Проведен рейд на оптовых рынках

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб решили снова выявить нелегальных трудовых мигрантов. Проверка была произведена на оптовых рынках Северной столицы. В мероприятии приняли участие примерно 250 полицейских.

Рейды были произведены на трех торговых точках. Правоохранителям удалось првоерить проверили свыше 2 тыс. работников рынков, из которых больше половины – иностранцы. Оказалось, что более 100 мигрантов нарушили правила нахождения на территории РФ. Сейчас решается вопрос относительно их дальнейшего пребывания в России.

Напоминаем, что нелегальная миграция является одной из важных проблем Петербурга. Власти города ведут борьбу с этим негативным явлением. Периодически ликвидируются каналы нелегальной миграции. Ну а в отношении нарушителей применяются меры.