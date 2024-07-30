Владельцы крупных каналов смогут передавать информацию о себе в РКН через «Госуслуги»

Комитет Госдумы по информполитике поддержал поправку об обязанности владельцев каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тыс. человек сообщать сведения о себе в Роскомнадзор. Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта, направленного на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи, сообщил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн.

«Рекомендуются поправки к принятию. Вводим требования для владельцев и страниц в социальных сетях. Теперь владельцы каналов с аудиторией от 10 тысяч будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе в порядке и составе, которые установит правительство», — отметил Хинштейн.

Роскомнадзор будет вести перечень таких каналов в мессенджерах. В незарегистрированных каналах будет запрещено размещать рекламу, а сообщения из такого канала нельзя будет репостить.

При этом сама форма, через которую владельцы крупных каналов в мессенджерах и соцсетях должны будут передавать информацию о себе в Роскомнадзор, должна появиться на портале «Госуслуги», отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«На самом деле, процедура будет максимально простой. Владельцу канала нужно будет передать только общие сведения о себе и основном направлении работы канала. При этом сделать это можно будет через портал «Госуслуги» - там планируется разместить специальную форму, которую можно будет заполнить буквально за несколько минут. Напомню, что это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации. Не вижу причин, почему добросовестных владельцев крупных аккаунтов и каналов, за которыми следят пользователи, должно это пугать», - сказал депутат.

При этом в публичном поле информация о владельцах каналов появляться не будет, добавил Немкин.

«Поэтому проверить, выполнил ли канал новые требования законодательства, можно будет через специальный сервис. Это, например, важно для рекламодателей, которым запретят размещать свои рекламные интеграции в каналах-нарушителях. При помощи системы они смогут проверить, добросовестно ведет себя канал или нет и уже принять решение о размещении рекламы без рисков. Самим каналам не выгодно игнорировать это требование: законопроект предусматривает, что российские компании и граждане смогут размещать рекламу только в каналах, которые передали сведения о себе. Поэтому здесь речь идет прежде всего об экономической мотивации каналов, раскрывать информацию о своих собственниках», - отметил депутат.

Новые нормы, прежде всего, должны повысить ответственность тех, кто распространяет информацию через свои каналы в мессенджерах и соцсетях, перед аудиторией, считает Немкин.

«Информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, достаточном для его идентификации. Это требование распространяется на персональные страницы пользователей соцсетей, однако в большинстве случаев не исполняется. Этим и пользуются злоумышленники. Фейки распространяются именно с анонимных аккаунтов или при помощи анонимных аккаунтов, что усложняет возможность определения авторства таких новостей. При этом общее число копий фейковых новостей, распространяемых анонимами в социальных сетях и мессенджерах в России к концу 2024 года может достигнуть больше 15 млн. Конечно, уже сегодня есть те, кто упорно отказывается работать в соответствии с требованиями российского законодательства, и даже штрафы не могут их остановить. Например, иностранные платформы оштрафованы уже более чем на 9 млн рублей с начала 2024 года за неудаление запрещенных материалов. Всего Роскомнадзор наложил 147 административных штрафов на сумму более 35 млрд рублей на крупные интернет-компании за неудаление запрещенного контента с 2021 года. Штрафы работают далеко не всегда. Поэтому в случае с теми, кто откажется передавать данные о себе в Роскомнадзор, будут действовать запреты, которые ударят по их экономической деятельности», - отметил депутат.

Анонимность в интернете, в первую очередь, вредит законопослушным пользователям, уверен парламентарий.

«Именно они и являются мишенью всех противоправных действий со стороны анонимов. Сегодня значимость цифровых сервисов и ценность цифровых активов настолько высоки, что анонимность делает законопослушного гражданина легкой добычей злоумышленников. Двадцать лет назад интернет был почти полностью анонимен. Но в первую очередь потому, что для большинства это была игрушка. А то, что происходило в интернете, там и оставалось. В современных реалиях, когда в сети нас окружают мошенники, фейки, кибербуллинг, экстремизм и другие явления, это особенно опасно. Анонимность дает свободу от ответственности перед законом одним, и делает беззащитными других. Поэтому деанонимизация в интернете важна для общего блага всех, кто использует интернет для честных и порядочных целей – общения, развлечения и получения новых знаний. Первые подвижки в этом направлении уже есть – уверен, они сыграют большую роль в формировании безопасного и комфортного цифрового пространства для граждан», - заключил депутат.