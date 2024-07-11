Владельцев публичных каналов в соцсетях могут обязать заявить о себе в Роскомнадзор

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который направлен на ужесточение оборота серых SIM-карт. Как сообщила «Российская газета», ко второму чтению предлагается в части идентификации публичных каналов также предусмотреть, что автор публичного канала с аудиторией более 1000 пользователей обязан передать в Роскомнадзор (РКН) сведения о себе.

Как напомнили в самом ведомстве, согласно ч. 2 ст. 10 закона № 149-ФЗ информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, достаточном для его идентификации. Это требование распространяется на персональные страницы пользователей соцсетей, однако в большинстве случаев не исполняется.

Теперь же авторы законопроекта планируют конкретизировать это требование и распространить его не на всех пользователей социальных сетей, а только на тех, чья ежедневная аудитория превышает 1000 человек. «Согласно инициативе, такой пользователь обязан сообщить в Роскомнадзор свои ФИО и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации», - отметили в РКН.

Инициатива также предполагает, что российским компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор.

«Сегодня онлайн-платформы часто выполняют роль СМИ для россиян. Анонимность распространителей контента опасна: сообщения экстремистского содержания могут оказать эффект «разорвавшейся бомбы». Недостоверная информация - нанести урон не только отдельной личности, но и безопасности целого государства. Важно, чтобы сведения о пользователе, распространяющем информацию в соцсети или мессенджере, были известны. Этот человек должен понимать свою ответственность за содержание контента. Только в этом случае можно обеспечить безопасную информационную среду для российских интернет-пользователей», - уверены в Роскомнадзоре.

При этом у каждого пользователя социальной сети есть возможность закрыть свою страницу от посторонних пользователей, оставив ее доступной только для близких людей. Но, если страница открыта и количество посетителей за сутки превысило 1000 человек, то человеку необходимо уведомить Роскомнадзор о распространении информации, сообщить ФИО и контактные данные.

Сейчас Законом о защите информации предусмотрена обязанность мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона, а также предоставлять информацию о пользователях в уполномоченные органы в установленном порядке, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. За неисполнение этих обязанностей предусмотрена административная ответственность в виде штрафов для граждан — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей и для юридических лиц — до 6 миллионов рублей.

«Сегодня преступники все чаще используют для противоправных целей мессенджеры. С 2021 года у этих площадок есть обязанность направлять запрос оператору связи о предоставлении сведений о наличии в базе данных оператора информации об абоненте. Но за все время действия нормы мессенджеры к операторам по этому вопросу не обращались. Сведения не проверяются, а преступники активно продолжают пользоваться этим каналом связи. Сегодня пользователи мессенджеров должны иметь механизмы защиты от преступников. Для этого нужно разработать механизм взаимодействия операторов связи с владельцами социальных сетей, мессенджеров и различных приложений, где в качестве идентификатора пользователи этих ресурсов используют номер телефона. Компании, которые владеют такими платформами, должны внедрять более строгие меры по аутентификации пользователей, такие как двухфакторная аутентификация и проверки личности при регистрации, а также, возможно, передавать в Роскомнадзор идентификационные данные своих пользователей — их мобильные номера», - отметил депутат.

Что касается идентификации авторов публичных каналов, то уведомление Роскомнадзора об их деятельности – вполне разумный шаг. «Сейчас те же Telegram-каналы уже заменили для многих пользователей СМИ. Люди активно черпают оттуда информацию, зачастую даже не зная, кто ее распространяет. Это в корне неверное положение дел, учитывая массовое распространение фейков в условиях информационной войны против нашей страны, и с этим точно пора бороться. Например, если автор не будет предоставлять сведения о себе в РКН, за этим должна последовать ответственность. В целом Роскомнадзор может даже потребовать заблокировать такой канал, если увидит в нем угрозу для пользователей», - добавил Немкин.