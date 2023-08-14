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Зарегистрироваться на российских сайтах теперь можно будет только при помощи отечественных сервисов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Зарегистрироваться на российских сайтах теперь можно будет только при помощи отечественных сервисов

Госдума приняла ряд поправок в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Теперь пользователи смогут авторизоваться на сайтах только при помощи российского номера телефона, электронной почты в доменах .ru и .рф, «Госуслуг» или биометрии. Кроме того, вводятся новые правила для новостных агрегаторов, создается реестр провайдеров хостинга и запрещается реклама VPN. 
Государственная Дума приняли в третьем, финальном чтении поправки в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «О связи». Таким образом, в него вносится сразу ряд серьезных изменений. Так, в частности, совершенствуется регулирование рынка провайдеров хостинга – госведомства, например, при работе с провайдерами хостинга будут обязаны использовать услуги только отечественных компаний. Роскомнадзор будет вести реестр провайдеров хостинга, куда войдут только добропорядочные компании, соблюдающие российское законодательство. Такой подход позволит создать дополнительные гарантии для операторов государственных и муниципальных информационных систем, которые испытывают сложности с поиском надежного поставщика хостинг-услуг.
Закон также требует от российских сайтов и соцсетей исключить возможность авторизации при помощи зарубежных сервисов. Теперь идентификатор российских пользователей должен быть привязан к российскому номеру телефона, электронной почте в доменах .ru и .рф, «Госуслугам» или биометрии. При этом, как пояснил ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, такая норма коснется не всех российских сайтов, а только тех, где есть регистрация и аутентификация пользователя. При этом с 1 декабря 2023 года запрещается использовать для аутентификации аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, например Google или Apple ID.
Новые нормы также устанавливают правила для новостных агрегаторов – теперь контрольный пакет акций (более 50%) там должен принадлежать российским лицам. Согласно документу, владельцами российского новостного агрегатора с 1 февраля 2024 года не смогут быть иностранное государство, международная организация, иностранное юридическое лицо или российское юридическое лицо с иностранным участием, а также иностранцы или граждане РФ, имеющие гражданство другого государства.
Касается закон и VPN, а точнее сайтов, которые их рекламируют, а также в целом распространяют информацию о том, как обойти блокировку запрещенных в России ресурсов. По сути, все перечисленные поправки в законодательство помогают наладить работу рунета таким образом, чтобы защитить россиян от распространения деструктивной информации и сократить возможности для хакерских атак на отечественные ресурсы, уверен член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Все обновления, которые вносятся в законодательство, на самом деле, имеют одну цель – сделать рунет защищенным и комфортным для пользователей. Если говорить о провайдерах хостинга, то в сложившейся геополитической ситуации крайне важно заботиться о том, чтобы трафик не шел через зарубежных провайдеров. В противном случае противоправная информация будет заполнять пространство очень быстро. Реестр добросовестных хостингов – отличное решение для этой проблемы. В этом же русле работает и запрет распространения информации о способах обхода блокировок, так как предоставлять пользователям такие методы – это преступление, на мой взгляд, которое влечет за собой негативные последствия для россиян. Новостные агрегаторы, которые являются основным источником информации для большинства россиян, также должны быть защищены от вмешательства недружественно настроенного сейчас Запада. Очень рад, что уже совсем скоро все перечисленные нормы вступят в силу», - отметил депутат. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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