ента новостей

10:15
В Ленобласти начался на срочную военную службу
10:08
Двухфакторная аутентификация на госуслугах становится обязательной
10:04
Вступил в силу закон о правилах применения рекомендательных алгоритмов в интернете
09:56
В Петербурге задержали 60-летнюю петербурженку за организацию притона для занятия проституцией
09:49
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого, совершившего грабеж
08:41
По меньшей мере 10 человек погибли при обрушении золотого рудника в Зимбабве
08:38
Самая страшная вспышка денге в Бангладеш уже унесла жизни более 1000 человек
01:22
Матвей Мичков набрал 3 очка и помог «Сочи» победить СКА – 5:4, а ЦСКА забросил 9 шайб «Витязю»
00:07
В женском шахматном Суперфинале в Царском Селе после 2-го тура 100 % набрали Бивол, Гарифуллина и Кованова, а у мужчин лидируют Артемьев и Наер – по 1,5 очка
20:33
В петербургском хоккейном дерби «СКА-Нева» удалось победить «Динамо» со счётом 5:3
19:12
Разводку Лодейнопольского моста перенесли по погодным условиям
19:09
На Рубинштейна открыли мемориальную доску Ленинградскому рок-клубу
17:22
В Петербурге после капитального ремонта состоялось открытие и малое освящение храма Святого Георгия
17:10
В Ленобласти начался прием заявок на конкурс «Мой Герой СВО 47»
14:12
Благоустройство сквера на улице Генерала Хазова завершено
13:50
Депутаты ЗакС Петербурга доработают обращение к министру здравоохранения РФ с просьбой ограничить реализацию бутирата
11:00
В центре Петербурга житель Хакасии во время ссоры ударилоппонента ножом
10:53
На севере Петербурга мгрант нанес смертельный удар сожительнице
10:45
В Ломоносове 14-летний подросток на мопеде влетел в припаркованную иномарку
10:37
На севере Петербурга задержали находящегося в международном розыске
10:32
В Ленобласти 10-летний мальчик получил тяжелые ожоги от взрыва канистры с бензином
10:28
В Ленобласти 47-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь
09:39
На Госуслугах запустили раздел для людей с инвалидностью
09:21
Выставка живописных работ Андрея Ромасюкова «Отрицание течения времени»
22:44
В Царском Селе начался женский Суперфинал чемпионата России по шахматам: по итогам 1-го тура лидируют четверо – Бивол, Гарифуллина, Кованова и Шухман
22:07
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков проиграл Екатерине Лагно в 1-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин
21:36
«Ленинградец» обыграл в гостях «Торпедо» – 3:2 и покинул зону вылета в таблице ФНЛ, победный гол забил Андрей Яковлев
15:55
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов принял участие в открытии шахматного Суперфинала в Царском Селе
15:08
Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» пройдут в Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября
11:59
В Подпорожье «УАЗ Патриот» насмерть сбил женщину на обочине
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Вступил в силу закон о правилах применения рекомендательных алгоритмов в интернете

Вступил в силу закон о правилах применения рекомендательных алгоритмов в интернете

0
26
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Вступил в силу закон о правилах применения рекомендательных алгоритмов в интернете

С 1 октября вступили в силу законодательные поправки, согласно которым владельцы интернет-ресурсов, использующие рекомендательные технологии обязаны предупреждать об их использовании, а также публиковать правила их использования.
В соответствии с законом под рекомендательными технологиями подразумеваются информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям онлайн-пользователей, находящихся на территории РФ.
Владельцы интернет-сайтов, на которых применяются такие технологии, будут обязаны соблюдать требования законодательства РФ, а именно не допускать применение рекомендательных алгоритмов, которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций. Они также не должны допускать применение подобных технологий для предоставления информации с нарушением российского законодательства. Владельцы сайтов будут обязаны информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов, требования к содержанию такой информации и ее размещению установил Роскомнадзор. Так, правила использования рекомендательных технологий должны включать в себя описание процессов и методов сбора, систематизации, анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей Интернета, способов осуществления таких процессов и методов, перечень сведений, относящихся к предпочтениям интернет-пользователей, которые используются для предоставления информации с применением рекомендательных технологий, а также источники получения таких сведений.
При этом, требования закона не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления.
Закон также наделяет Роскомнадзор правом запрашивать у владельцев сайтов, нарушающих законодательство об использовании рекомендательных алгоритмов, информацию об их применении. Эти данные должны быть предоставлены в течение 10 дней. В противном случае Роскомнадзор будет незамедлительно направлять таким лицам требование о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий. Владельцы сайтов должны прекратить предоставлять такую информацию в течение суток после получения требования Роскомнадзора. Если требование не будет выполнено, ведомство направит операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу.
Как отметил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин (фракция “Единая Россия”), благодаря этому закону пользователи смогут узнать, какие сведения о них собирает онлайн-площадки, а также перечень технологий, используемых для анализа этих данных. “При этом навязанной рекламы в ленте новостей станет существенно меньше. Таким образом, закон призван сделать механизмы рекомендаций прозрачными, а также не допускать их использования в незаконных целях”, - добавил Немкин.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-08-2023, 10:31
Зарегистрироваться на российских сайтах теперь можно будет только при помощи отечественных сервисов
3-02-2014, 09:02
Дуров о новом законе
4-12-2021, 03:00
Услуги хостинга – преимущества виртуального (VPS) сервера
16-11-2022, 11:30
В Петербурге проведен профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства
17-04-2023, 15:05
За неисполнение рекламного законодательства будут штрафовать
30-01-2015, 21:11
Как создать сайт с уникальным наполнением?

Происшествия на дорогах

0
130
Вчера, 10:45
В Ломоносове 14-летний подросток на мопеде влетел в припаркованную иномарку
0
208
1-10-2023, 11:59
В Подпорожье «УАЗ Патриот» насмерть сбил женщину на обочине
0
173
1-10-2023, 11:55
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет, водитель погиб
0
190
1-10-2023, 11:23
В Курортном районе иномарка влетела в осветительную опору. Пострадал 7-летний мальчик и 35-летняя женщина
Наверх