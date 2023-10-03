Вступил в силу закон о правилах применения рекомендательных алгоритмов в интернете

С 1 октября вступили в силу законодательные поправки, согласно которым владельцы интернет-ресурсов, использующие рекомендательные технологии обязаны предупреждать об их использовании, а также публиковать правила их использования.

В соответствии с законом под рекомендательными технологиями подразумеваются информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям онлайн-пользователей, находящихся на территории РФ.

Владельцы интернет-сайтов, на которых применяются такие технологии, будут обязаны соблюдать требования законодательства РФ, а именно не допускать применение рекомендательных алгоритмов, которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций. Они также не должны допускать применение подобных технологий для предоставления информации с нарушением российского законодательства. Владельцы сайтов будут обязаны информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов, требования к содержанию такой информации и ее размещению установил Роскомнадзор. Так, правила использования рекомендательных технологий должны включать в себя описание процессов и методов сбора, систематизации, анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей Интернета, способов осуществления таких процессов и методов, перечень сведений, относящихся к предпочтениям интернет-пользователей, которые используются для предоставления информации с применением рекомендательных технологий, а также источники получения таких сведений.

При этом, требования закона не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления.

Закон также наделяет Роскомнадзор правом запрашивать у владельцев сайтов, нарушающих законодательство об использовании рекомендательных алгоритмов, информацию об их применении. Эти данные должны быть предоставлены в течение 10 дней. В противном случае Роскомнадзор будет незамедлительно направлять таким лицам требование о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий. Владельцы сайтов должны прекратить предоставлять такую информацию в течение суток после получения требования Роскомнадзора. Если требование не будет выполнено, ведомство направит операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу.

Как отметил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин (фракция “Единая Россия”), благодаря этому закону пользователи смогут узнать, какие сведения о них собирает онлайн-площадки, а также перечень технологий, используемых для анализа этих данных. “При этом навязанной рекламы в ленте новостей станет существенно меньше. Таким образом, закон призван сделать механизмы рекомендаций прозрачными, а также не допускать их использования в незаконных целях”, - добавил Немкин.