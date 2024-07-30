Массовое внедрение цифрового рубля может начаться с июля 2025 года

Цифровые рубли могут начать внедрять в массовое использование уже через год – в июле 2025 года. ЦБ также рассчитывает, что в перспективе ближайших 5-7 лет цифровой рубль стать привычной частью жизни россиян.

При успешном тестировании цифрового рубля его массовое внедрение возможно с июля 2025 года, заявила в ходе выступления в Совете Федерации глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Сейчас я могу сказать, что, если все и дальше пойдет по нашему плану, мы успешно осуществим „пилоты“. Сможем перейти от „пилота“ к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года. Мы нацелимся именно на эти даты, но это будет постепенный процесс. Постепенный процесс использования цифровых рублей», — сказала она.

Цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). В России с 15 августа 2023 года проводится пилот с реальными цифровыми рублями при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.

Буквально через месяц пилот будет расширен и к тестированию присоединится вторая группа из 20 кредитных организаций. Количество участников-физлиц вырастет до 9 тысяч, а юрлиц — до 1200. Также перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами.

В перспективе ближайших 5-7 лет, согласно прогнозу ЦБ, цифровой рубль стать привычной частью жизни россиян, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Как мы уже знаем, цифровые рубли дают возможность абсолютно бесплатных переводов для граждан и в разы более низкие комиссии, чем по картам, для бизнеса. Кроме того, третья форма валюты может значительно упростить и ускорить финансовые транзакции. Электронные деньги позволяют проводить мгновенные платежи и переводы без необходимости использования посредников, таких как банки или платёжные системы. Это особенно важно для бизнеса и потребителей, которые могут быстро и без лишних затрат выполнять финансовые операции. Например, операции по переводу цифровых рублей, пополнение счета цифрового рубля и вывод с него средств будут осуществляться на платформе цифрового рубля максимум за 10 секунд. Доступность платформы должна составлять не менее 99,99% в период ее функционирования», - сказал он.

Также цифровые рубли способствуют снижению уровня теневой экономики и коррупции. «В результате государство получает возможность более эффективно контролировать денежные потоки, что снижает возможности для уклонения от налогов и незаконных финансовых операций. Для популяризации новой формы валюты, также стоит обратить внимание на использование ее в бюджетной сфере, в том числе для целевых начислений, которые разрешено расходовать строго на определенные цели», - отметил депутат.

Кроме того, цифровые рубли могут повысить финансовую инклюзивность, обеспечив доступ к банковским услугам для большего числа людей, включая те слои населения, которые в настоящее время не имеют доступа к традиционным банковским услугам, уверен депутат.

«При этом, что важно, регулятор не намерен навязывать цифровой рубль, а его использование гражданами будет абсолютно добровольным», - подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что платформа цифрового рубля показала свою работоспособность и пора переходить к более широкому применению такой формы денег. Президент также заявил, что необходимо перейти к широкому внедрению цифрового рубля в различных сферах.