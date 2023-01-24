Банковские сервисы в Telegram могут нести угрозу для персональных данных и финансового сектора

Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Антон Немкин, комментируя запрет использования иностранных мессенджеров для передачи при предоставлении финансовых услуг, госуслуг или выполнении государственного задания платежных документов или информации, содержащей персональные данные россиян или данные о переводах денежных средств. Запрет был установлен принятыми в 2022 году поправками положений Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Закон, запрещающий передачу персональных данных через иностранные мессенджеры, президент России Владимир Путин подписал 29 декабря 2022 года. С 1 марта 2023 года работать с такими мессенджерами не смогут, в том числе, компании с государственным участием и финансовые организации.

Роскомнадзор должен составить список таких иностранных мессенджеров и опубликовать его на своем сайте. Среди основных критериев отнесения того или иного мессенджера к иностранным - возможность передавать сообщения конкретному пользователю программы, а также информация о том, что программой владеет иностранное лицо. Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство сообщала, что Telegram относится к числу мессенджеров, которые признают иностранными. При этом ВТБ в своем Telegram-канале отметил, что пока работа с ним «абсолютно легитимна». В кредитной организации добавили, что он стал первой подобной площадкой для запуска онлайн-банка, но ВТБ «будет развивать сервис и на других популярных площадках».

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, основатель Цифровой долины Прикамья Антон Немкин подчеркнул, что вопрос административного регулирования работы мессенджеров становится сегодня особенно острым, так как многими возможностями того же Telegram пользуются представители недружественных стран. «Так, например, в этом мессенджере организовывают сбор средств для решения задач, направленных против России, укрепления суверенитета страны и ведения СВО. Целями такого противодействия становятся и многие другие мероприятия, и организации страны», - отметил парламентарий.

В итоге в сложившихся условиях, убежден параментарий, то, что некоторые российские банки для удобства своих клиентов создали сервисы, связанные с Telegram, потенциально подвергает опасности весь финансовый сектор страны и отчасти работу государственных структур. «Несмотря на всю защищенность Telegram, которой так гордятся его создатели, сама цифровая структура любого мессенджера - одна из самых легких целей для киберпреступников. Тем не менее, пока предполагается возможность смягчения Роскомнадзором некоторых санкций, так как банки утверждают, что данные не переходят в Telegram, а остаются на сервере финансовой компании. На мой взгляд, сегодня нам необходима оперативная аналитическая работа и экспертное заключение Минцифры России, которое установит, насколько Telegram способен агрегировать проходящие через эту платформу данные. Если мессенджер является только информационным каналом, который связывает госструктуры и крупные российские компании с гражданами страны, тогда возможность сохранить все эти сервисы останется. Однако при обнаружении утечек необходимо будет экстренно принять даже более жесткие ограничительные меры по защите российской информации, чем те, что начнут действовать с 1 марта», - сказал Антон Немкин.

При этом, по данным операторов мобильной связи, по итогам 2022 года доля Telegram по объему трафика значительно выросла и доходит до 80 процентов от общего объема среди мессенджеров. Эксперты рынка связи отмечают, что резкий рост трафика Telegram в России начался с конца февраля 2022 года, так как вырос спрос на оперативную информацию о ходе СВО, а блокировка в России Instagram и Facebook (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) в марте сделала этот мессенджер основным информационным каналом для многих групп потребителей.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов заметил, что использование мессенджеров и соцсетей для оказания банковских услуг – один из самых быстро развивающихся трендов в мире. В РФ этому дополнительно способствуют западные санкции, из-за которых многие российские банки не могут распространять свои приложения через Google Play или AppStore. Учитывая большую популярность Telegram в стране, особенно после запрета Facebook* и Instagram*, ограничение на его интеграцию с банками может оказать заметное сдерживающее влияние на развитие банковских услуг в РФ, считает эксперт. Хотя банки, вероятно, будут расширять использование других мессенджеров, например, «VK Мессенджера».

«Пока, судя по всему, в банковском сообществе нет однозначного понимания, на что конкретно будет распространяться запрет. По сути, различные Telegram-боты представляют собой лишь оболочку, которая дает доступ к онлайн-банку, а все операции осуществляются уже во внутреннем контуре банка, а не в мессенджере. То есть какой-то угрозы для отрасли или национальной безопасности эти чат-боты, по идее, не представляют. Поэтому не исключено, что к моменту вступления запрета в силу будет выработан какой-то компромиссный вариант. По данным российской IT-компании Naumen, на начало осени прошлого года Telegram-боты в качестве официальных каналов коммуникации с клиентами использовали 13% из 102 ведущих розничных банков страны», - сказал Игорь Додонов.