Мошенники занялись электронными кошельками

Мошенники постоянно внедряют различные схемы, с помощью которых завладевают деньгами обманутых людей. Хотя методы остаются практически одинаковыми, они все же претерпевают некоторые изменения.

«Питерец.ру» отмечает, что злоумышленники стали использовать новые схемы с электронными кошельками. Эти люди звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками сотового оператора.

Мошенники рассказывают о том, что кто-то якобы включил переадресацию. Для ее отключения они просят ввести в телефоне определенную команду. Естественно, делать этого не стоит, поскольку с помощью этой команды СМС с вашего номера будут переадресованы на телефон мошенника.

Таким способом они получают доступ к кодам, паролям и другой важной информации. После происходит кража средств с кошельков. Чтобы предотвратить это, не сообщайте кому-либо СМС и не вводите команды на свой телефон.