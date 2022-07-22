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Питерец.ру » Общество » Мошенники занялись электронными кошельками

Мошенники занялись электронными кошельками

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vesti.ru
Мошенники придумали новый способ завладения средствами у граждан

Мошенники постоянно внедряют различные схемы, с помощью которых завладевают деньгами обманутых людей. Хотя методы остаются практически одинаковыми, они все же претерпевают некоторые изменения.

«Питерец.ру» отмечает, что злоумышленники стали использовать новые схемы с электронными кошельками. Эти люди звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками сотового оператора.

Мошенники рассказывают о том, что кто-то якобы включил переадресацию. Для ее отключения они просят ввести в телефоне определенную команду. Естественно, делать этого не стоит, поскольку с помощью этой команды СМС с вашего номера будут переадресованы на телефон мошенника.

Таким способом они получают доступ к кодам, паролям и другой важной информации. После происходит кража средств с кошельков. Чтобы предотвратить это, не сообщайте кому-либо СМС и не вводите команды на свой телефон.

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