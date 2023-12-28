Искусственный интеллект и дипфейки - новое оружие мошенников в сети

В современном мире кибермошенничество становится все более изощренным. Мошенники используют все доступные им средства, в том числе искусственный интеллект и дипфейки, чтобы обманывать людей и получать доступ к их деньгам или личным данным.

Дипфейки - это технология, которая позволяет создавать поддельные видео или аудиозаписи, в которых человек говорит или делает то, чего на самом деле не делал. Мошенники используют дипфейки, чтобы создавать видео, в которых человек просит одолжить деньги или предоставить доступ к личным данным.

Нейросети - это искусственный интеллект, который позволяет автоматизировать многие задачи, в том числе создание фишинговых писем. Фишинговые письма - это электронные письма, которые маскируются под письма от официальных организаций или компаний. Они часто содержат ссылки на поддельные веб-сайты, которые предназначены для кражи личных данных пользователей.

Киберпреступники часто нацелены на сотрудников различных компаний и организаций. Они отправляют электронные письма, в которых представляются руководителями или коллегами. Эти письма часто содержат просьбы о переводе денег или предоставлении доступа к конфиденциальной информации.

В преддверии праздников бдительность людей снижается. Это связано с тем, что люди заняты подготовкой к праздникам и уделяют меньше внимания безопасности своих личных данных. Мошенники используют это время, чтобы совершать больше атак. Еще одна причина, по которой кибермошенничество становится все более успешным, - это избыток информации о гражданах в сети. Мошенники могут использовать эту информацию, чтобы персонализировать свои атаки и сделать их более убедительными.

Чтобы защитить себя от кибермошенничества, необходимо соблюдать следующие правила:

Будьте осторожны с любыми сообщениями, которые вы получаете в интернете, даже если они поступают от людей, которых вы знаете.

Не переходите по ссылкам в электронных письмах или сообщениях, которые вы не знаете.

Внимательно проверяйте все документы, которые вы получаете в интернете, прежде чем их открывать.

Используйте надежные пароли и меняйте их регулярно.

Устанавливайте антивирусное программное обеспечение и регулярно обновляйте его.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам защитить себя от кибермошенничества:

Если вы получили электронное письмо или сообщение, в котором вас просят одолжить деньги или предоставить доступ к личным данным, позвоните человеку, от которого вы его получили, чтобы убедиться, что это действительно он.

Если вы получили электронное письмо или сообщение, в котором вас просят перейти по ссылке, откройте ее в новом окне браузера, а не в том, в котором вы уже находитесь.

Если вы получили электронное письмо или сообщение, в котором содержится ссылка на веб-сайт, который вы не знаете, проверьте его адрес. Если адрес выглядит подозрительно, не переходите по ссылке.

Установите на свой компьютер или мобильное устройство программное обеспечение для блокировки рекламы.

Это поможет вам избежать фишинговых сайтов, которые часто маскируются под legitimate веб-сайты. Следуя этим советам, вы сможете снизить риск стать жертвой кибермошенничества.