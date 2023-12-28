ента новостей

11:18
В Петербурге задержали квартирного вора за очередную кражу
10:52
В Кировском районе пенсионерка отдала телефонным аферистам более 11 млн рублей
10:45
В Красносельском районе задержали рецидивиста, обокравшего пенсионера в коммунальной квартире
10:02
Искусственный интеллект и дипфейки - новое оружие мошенников в сети
23:23
В Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 12 пассажиров и водитель автобуса
18:44
Полицейские задержали агрессивного мужчину, напавшего в Буграх на женщину и мужчину с ребенком
18:35
На Придорожной аллее снегоуборочная машина протаранила рейсовый автобус
15:53
На Невском проспекте установили новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД
14:53
В Кудрово завершили строительство детского садика на 190 мест
13:31
Новогодняя выставка «В гостях у сказки»
11:07
В Невском районе пенсионерка перевела мошенникам более 3,7 млн рублей
11:02
В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе по рейсовому автобусу
10:56
В Петербурге задержан злоумышленник, ограбивший аптеку и табачную лавку
10:09
Школьники из Мариуполя посетили Мариинский дворец
09:56
В городе Тихвин после пожара в квартире обнаружены трупы двух человек
00:54
ВХЛ: «СКА-Нева» в «Хоккейном городе» уступила «Норильску» с разницей в две шайбы, следующий соперник – «Сокол»
14:23
Премьера «Снежной королевы» в Большом театре кукол
14:15
Молодогвардейцы из Петербурга отправились на Донбасс с гуманитарной миссией
14:02
В Рощино открылась новая ледовая арена «Флагман»
13:59
Хор Санкт-Петербургской Духовной Академии провёл благотворительный концерт для детей
13:51
На Рождественском концерте в Эрмитаже прозвучит Бах
11:16
В Приморском районе задержали афериста, обманувшего 93-летнюю пенсионерку
11:08
В Центре молодёжного творчества и семейного досуга «Ф133» открылась новогодняя ярмарка
10:58
Эксперты рассказали, какие телефоны больше всех подвергаются атакам
10:53
В Парголово обокрали храм во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских
01:31
СКА в Москве одержал важнейшую победу над «Динамо» со счётом 3:2, дубль сделал Михаил Воробьёв
01:03
Баскетбольный «Зенит» получил серьёзную оплеуху от «Локомотива-Кубани», проиграв краснодарцам с разницей в 20 очков
17:53
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб 65-летний водитель «Форд Фьюжн»
17:38
Николай Харитонов – кандидат в президенты России от КПРФ спустя 20 лет, «Новые люди» выдвинули Владислава Даванкова
15:40
В Московском районе подростки напали на курьера службы доставки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Искусственный интеллект и дипфейки - новое оружие мошенников в сети

Искусственный интеллект и дипфейки - новое оружие мошенников в сети

0
39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Мошенники стали использовать искусственный интеллект и нейросети в своих схемах.

В современном мире кибермошенничество становится все более изощренным. Мошенники используют все доступные им средства, в том числе искусственный интеллект и дипфейки, чтобы обманывать людей и получать доступ к их деньгам или личным данным.

Дипфейки - это технология, которая позволяет создавать поддельные видео или аудиозаписи, в которых человек говорит или делает то, чего на самом деле не делал. Мошенники используют дипфейки, чтобы создавать видео, в которых человек просит одолжить деньги или предоставить доступ к личным данным.

Нейросети - это искусственный интеллект, который позволяет автоматизировать многие задачи, в том числе создание фишинговых писем. Фишинговые письма - это электронные письма, которые маскируются под письма от официальных организаций или компаний. Они часто содержат ссылки на поддельные веб-сайты, которые предназначены для кражи личных данных пользователей.

Киберпреступники часто нацелены на сотрудников различных компаний и организаций. Они отправляют электронные письма, в которых представляются руководителями или коллегами. Эти письма часто содержат просьбы о переводе денег или предоставлении доступа к конфиденциальной информации.

В преддверии праздников бдительность людей снижается. Это связано с тем, что люди заняты подготовкой к праздникам и уделяют меньше внимания безопасности своих личных данных. Мошенники используют это время, чтобы совершать больше атак. Еще одна причина, по которой кибермошенничество становится все более успешным, - это избыток информации о гражданах в сети. Мошенники могут использовать эту информацию, чтобы персонализировать свои атаки и сделать их более убедительными.

Чтобы защитить себя от кибермошенничества, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Будьте осторожны с любыми сообщениями, которые вы получаете в интернете, даже если они поступают от людей, которых вы знаете.
  • Не переходите по ссылкам в электронных письмах или сообщениях, которые вы не знаете.
  • Внимательно проверяйте все документы, которые вы получаете в интернете, прежде чем их открывать.
  • Используйте надежные пароли и меняйте их регулярно.
  • Устанавливайте антивирусное программное обеспечение и регулярно обновляйте его.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам защитить себя от кибермошенничества:

  • Если вы получили электронное письмо или сообщение, в котором вас просят одолжить деньги или предоставить доступ к личным данным, позвоните человеку, от которого вы его получили, чтобы убедиться, что это действительно он.
  • Если вы получили электронное письмо или сообщение, в котором вас просят перейти по ссылке, откройте ее в новом окне браузера, а не в том, в котором вы уже находитесь.
  • Если вы получили электронное письмо или сообщение, в котором содержится ссылка на веб-сайт, который вы не знаете, проверьте его адрес. Если адрес выглядит подозрительно, не переходите по ссылке.
  • Установите на свой компьютер или мобильное устройство программное обеспечение для блокировки рекламы.

Это поможет вам избежать фишинговых сайтов, которые часто маскируются под legitimate веб-сайты. Следуя этим советам, вы сможете снизить риск стать жертвой кибермошенничества.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-03-2019, 08:55
Кофейня с искусственным интеллектом
31-03-2023, 08:30
Мошенники притворились налоговиками
29-09-2023, 10:07
Россияне стали получать мошеннические письма якобы от ФССП
18-06-2023, 20:28
Как антифрод помогает бороться с мошенниками в интернете
9-06-2021, 09:29
А билеты-то поддельные!
22-06-2022, 22:34
Использование искусственного интеллекта в современном бизнесе

Происшествия на дорогах

0
225
Вчера, 23:23
В Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 12 пассажиров и водитель автобуса
0
163
Вчера, 18:35
На Придорожной аллее снегоуборочная машина протаранила рейсовый автобус
0
264
25-12-2023, 17:53
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб 65-летний водитель «Форд Фьюжн»
0
203
25-12-2023, 12:38
В Пушкинском районе в ДТП пострадали двое детей
Наверх