Искусственный интеллект и дипфейки - новое оружие мошенников в сети

В современном мире кибермошенничество становится все более изощренным. Мошенники используют все доступные им средства, в том числе искусственный интеллект и дипфейки, чтобы обманывать людей и получать доступ к их деньгам или личным данным.
Дипфейки - это технология, которая позволяет создавать поддельные видео или аудиозаписи, в которых человек говорит или делает то, чего на самом деле не делал. Мошенники используют дипфейки, чтобы создавать видео, в которых человек просит одолжить деньги или предоставить доступ к личным данным.
Нейросети - это искусственный интеллект, который позволяет автоматизировать многие задачи, в том числе создание фишинговых писем. Фишинговые письма - это электронные письма, которые маскируются под письма от официальных организаций или компаний. Они часто содержат ссылки на поддельные веб-сайты, которые предназначены для кражи личных данных пользователей.
Киберпреступники часто нацелены на сотрудников различных компаний и организаций. Они отправляют электронные письма, в которых представляются руководителями или коллегами. Эти письма часто содержат просьбы о переводе денег или предоставлении доступа к конфиденциальной информации.
В преддверии праздников бдительность людей снижается. Это связано с тем, что люди заняты подготовкой к праздникам и уделяют меньше внимания безопасности своих личных данных. Мошенники используют это время, чтобы совершать больше атак. Еще одна причина, по которой кибермошенничество становится все более успешным, - это избыток информации о гражданах в сети. Мошенники могут использовать эту информацию, чтобы персонализировать свои атаки и сделать их более убедительными.
Чтобы защитить себя от кибермошенничества, необходимо соблюдать следующие правила:
- Будьте осторожны с любыми сообщениями, которые вы получаете в интернете, даже если они поступают от людей, которых вы знаете.
- Не переходите по ссылкам в электронных письмах или сообщениях, которые вы не знаете.
- Внимательно проверяйте все документы, которые вы получаете в интернете, прежде чем их открывать.
- Используйте надежные пароли и меняйте их регулярно.
- Устанавливайте антивирусное программное обеспечение и регулярно обновляйте его.
Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам защитить себя от кибермошенничества:
- Если вы получили электронное письмо или сообщение, в котором вас просят одолжить деньги или предоставить доступ к личным данным, позвоните человеку, от которого вы его получили, чтобы убедиться, что это действительно он.
- Если вы получили электронное письмо или сообщение, в котором вас просят перейти по ссылке, откройте ее в новом окне браузера, а не в том, в котором вы уже находитесь.
- Если вы получили электронное письмо или сообщение, в котором содержится ссылка на веб-сайт, который вы не знаете, проверьте его адрес. Если адрес выглядит подозрительно, не переходите по ссылке.
- Установите на свой компьютер или мобильное устройство программное обеспечение для блокировки рекламы.
Это поможет вам избежать фишинговых сайтов, которые часто маскируются под legitimate веб-сайты. Следуя этим советам, вы сможете снизить риск стать жертвой кибермошенничества.
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