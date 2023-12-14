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Питерец.ру » Общество » В России появится новое почетное звание для работников цифровой отрасли

В России появится новое почетное звание для работников цифровой отрасли

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Опубликовал: Вадик Котов
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Freepik
Почетное звание Заслуженный работник цифровой отрасли РФ планируют учредить в России

Федеральный партийный проект «Цифровая Россия» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно работают над предложением о создании нового почетного звания - «Заслуженный работник цифровой отрасли РФ».

В настоящее время в России существует более 60 почетных званий, охватывающих основные профессиональные отрасли. Однако нет единого почетного звания, которое было бы специфическим для работников цифровой сферы. Об этом сообщил Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор проекта «Цифровая Россия».

Одним из основных почетных званий в России является «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации». Также существуют смежные почетные звания, но они не полностью отражают вклад работников цифровой отрасли в развитие страны.

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что положение России в мире, а также ее суверенитет и безопасность зависят от развития цифровой отрасли. Работники этой отрасли прилагают значительные усилия, чтобы внедрение новых технологий происходило плавно и комфортно для граждан. Их труд заслуживает признания и награды. В связи с этим, федеральный партийный проект «Цифровая Россия» совместно с Министерством цифрового развития выступает с инициативой учреждения отдельного почетного звания - «Заслуженный работник цифровой отрасли Российской Федерации». Министерство отнеслось к этой идее положительно, и сейчас мы сотрудничаем по вопросам подготовки обоснования и представления предложений президенту с Департаментом развития отрасли информационных технологий. Мы надеемся на поддержку президента в этом вопросе, - подчеркнул Антон Немкин.

Внедрение нового почетного звания «Заслуженный работник цифровой отрасли Российской Федерации» будет способствовать признанию значимого вклада работников цифровой сферы в развитие страны. Это также будет стимулировать дальнейшее развитие отрасли и привлечение талантливых специалистов.

Предоставление почетного звания будет основываться на достижениях и вкладе в развитие цифровых технологий, а также на профессионализме и инновационных подходах к работе. Новое почетное звание будет служить символом высокой оценки и признания достижений в цифровой отрасли. Оно поможет повысить статус и престиж профессионалов, работающих в этой области, и создаст дополнительную мотивацию для их дальнейшего развития и успеха. Также это будет способствовать формированию положительного образа цифровой отрасли в общественном сознании и повышению интереса к этой сфере среди молодежи.

В целом, создание нового почетного звания для работников цифровой отрасли России является важным шагом в признании их значимого вклада в развитие страны. Это демонстрирует внимание государства к развитию цифровых технологий и поддержку специалистов, работающих в этой области.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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