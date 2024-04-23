В Музее В. В. Набокова СПбГУ прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к празднованию 125-летия писателя. На марке, вышедшей тиражом 105 тысяч экземпляров, изображен портрет Владимира Набокова, который выполнил художник Кирилл Дацук.

Первый проректор СПбГУ Елена Чернова рассказала, что Санкт-Петербургский университет за 300 лет своей истории дал старт творчеству множества великих людей, среди которых девять нобелевских лауреатов, великие художники, поэты и писатели. Также СПбГУ имеет восемь музеев и гербарий, огромные учебно-научные коллекции численностью более 3 млн единиц хранения и Научную библиотеку имени М. Горького с 7 млн единиц хранения. «Университет представляет собой не просто объект культурного наследия, а является хранителем культурного кода России. Музей Набокова, в свою очередь, входит в "корону" музеев Санкт-Петербургского университета. СПбГУ в силу мощности своего экспертного сообщества способен исследовать, сохранять и популяризировать творчество писателя. В этом смысле Набоков и Университет — неотъемлемые части друг друга».

Андрей Аствацатуров, писатель, филолог, и. о. декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ, директор Музея В. В. Набокова СПбГУ, выступая на церемонии, подчеркнул, что фигура писателя требует комплексного изучения. «Конечно, Владимир Набоков вызывает интерес у филологов и лингвистов. Ведь он известен не только как писатель, но и как переводчик. Набоков блестяще переводил с французского, а также создал классические адаптации произведений Пушкина и Гоголя на английский язык. Исследования его трудов выделяются в отдельное направление — набоковедение. О писателе издано более сотни книг и десятки тысяч статей. Кроме того, он интересен и как биолог, поскольку профессионально исследовал чешуекрылых. В музее представлена коллекция бабочек Набокова, переданная в дар Музеем сравнительной зоологии Гарвардского университета», — сообщил директор музея.

Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения. На нем указана дата выхода марки в почтовое обращение. Процедура специального гашения имеет высокую ценность, поскольку позволяет увековечить памятные события и юбилейные даты. Марки, погашенные специальными штемпелями, занимают почетные места в коллекциях филателистов.

«Выпуск марок, конвертов и карточек к знаменательным датам — добрая традиция, которую "Почта России" поддерживает много лет. Приятно быть причастными к такому событию, тем более когда оно посвящено юбилею выдающегося русского писателя. Выпуск марок и специального почтового штемпеля — подарок "Почты России" всем любителям истории, литературы и филателии», — отметил директор макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Александр Вакуленко.

Музей В. В. Набокова СПбГУ является единственным в мире музеем, посвященным творчеству и жизни великого писателя. Он расположен в доме на Большой Морской, 47, который принадлежал семье Набоковых. Владимир Набоков жил в нем до 18 лет и впоследствии часто описывал этот дом, его убранство, семейный быт в своих письмах. Внешне особняк в стиле модерн почти не изменился, а на первом этаже, где с 1999 года располагается музей, сохранились некоторые исторические интерьеры.

В этот же день в Мариинском дворце открылась постерная и книжно‑иллюстративная выставка, посвященная отцу знаменитого писателя, — «Государственные политические деятели. Владимир Дмитриевич Набоков (1869−1922)».

Также юбилею знаменитого писателя посвящены открытые лекции, выставки и круглые столы. Так, в Университете была открыта выставка «Мода языком Набокова», в рамках которой представлены парадные и повседневные костюмы, модные в России на рубеже XIX—XX ввеков, которые проиллюстрированы цитатами из книг писателя и позволяют представить, как выглядели его литературные персонажи.

С 25 апреля музей станет площадкой для художественно‑исследовательского межмузейного проекта «Искусство жить дома», основанного на принципе диалога современных художников и знаменитых деятелей культуры прошлого в их мемориальных домах‑музеях. Посетители смогут увидеть работы художницы Веры Петровской, отражающие близкий для Владимира Набокова концепт двоемирия и наблюдения за таинственностью жизни.

Цикл торжественных мероприятий продолжится 26 апреля дарением литературного альманаха «Грани», опубликованного в 1922 году в Берлине. В этом альманахе также опубликовано эссе Владимира Набокова «Рупертъ Брукъ» под псевдонимом Владимир Сирин. Издание станет частью постоянной коллекции музея, состоящей из редких книг, личных вещей и коллекции бабочек.