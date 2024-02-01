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Питерец.ру » Общество » В СПбГУ презентуют почтовую марку, посвященную 300-летию Университета

В СПбГУ презентуют почтовую марку, посвященную 300-летию Университета

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГУ
В Санкт-Петербургском университете пройдет торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 300-летию СПбГУ

8 февраля в Санкт-Петербургском университете пройдет торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 300-летию СПбГУ, и награждение победителей конкурса на создание эскиза авторской марки. Во всероссийском конкурсе приняли участие более 100 молодых художников и дизайнеров. Победителей выбрало экспертное жюри, в которое вошли ведущие преподаватели СПбГУ и сотрудники АО «Марка», а также признанные мастера живописи и графики.
Марка студентки из Екатеринбурга Риммы Шуваловой, изобразившей здание Двенадцати коллегий в фирменных цветах Санкт‑Петербургского университета — красном и золотом, была признана лучшей. Этот эскиз стал основой для выпуска новой почтовой марки к 300‑летию Санкт‑Петербургского университета, которая станет доступна для использования при отправке писем, открыток и бандеролей во всех отделениях «Почты России» в Санкт-Петербурге.

Обладателем приза зрительских симпатий стал эскиз почтовой марки Арины Романовой, которая представила исторический облик СПбГУ, отметив, что одним из ключевых аспектов Университета является его история, объединяющая разные поколения выдающихся выпускников, знаменитых писателей, первооткрывателей и общественных деятелей.

В день рождения Санкт-Петербургского университета состоится торжественная церемония гашения государственного знака почтовой оплаты. В мероприятии примут участие первый проректор СПбГУ Елена Чернова, директор микрорегиона Северо-Запад «Почты России» Александр Вакуленко.

Дата: 8 февраля
Время: 16:00
Адрес: Университетская набережная, д. 7−9 (Петровский зал здания Двенадцати коллегий)

Источник: СПбГУ
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